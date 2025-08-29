黃仁勳：與白宮討論銷售中國先進AI晶片需要時間

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，與白宮討論允許輝達向中國銷售較低階版的下一代先進圖形處理器（GPU）將需要時間。

路透社報導，黃仁勳在接受福斯財經新聞網（FoxBusiness Network）節目「克拉曼倒數計時」（TheClaman Countdown）訪問時，被問到是否與白宮就銷售Blackwell晶片至中國進行會談，他說已展開相關討論。

他表示：「對話將會花些時間，但…川普總統明白，讓全世界在美國科技基礎上發展AI，有助美國在AI競賽中勝出。」

川普本月稍早曾表示，他可能允許輝達銷售中國降規版晶片，指出性能要比標準版低30%至50%。

儘管如此，華府對中國可能利用美國AI技術來強化軍力的疑慮仍深。美國對中強硬派擔心，儘管銷售性能減弱版的Blackwell晶片，也可能讓北京取得美國更先進的運算能力，尤其美中正為科技霸權角力。

路透社5月曾報導，輝達正為中國準備一款新晶片，屬於最新頂尖Blackwell晶片系列，但成本低得多。

輝達將潛在的中國銷售排除在本季財測之外，凸顯美中貿易緊張帶來的不確定性。儘管輝達與川普達成協議，以H20晶片在中國銷售額的15%換取出口許可，黃仁勳表示，他們目前尚未收到來中國的H20晶片訂單。

黃仁勳被問到若川普要求輝達上繳Blackwell晶片在中國銷售額的15%，他是否會被迫同意時，他暗示自己願意接受。

他說：「我不認為這是『被迫同意』，但最終，我們能夠在中國銷售，這符合全世界和我們國家的最佳利益。因此，只要能讓我們獲准在中國銷售，我們都可以接受。」

他估計中國AI市場對輝達而言價值500億美元。他表示：「我希望我們能返回（中國），爭取那500億美元市場中相當大的一部分。」