英特爾CFO：川普政府的投資是「防賣廠」機制

英特爾（Intel） 財務長辛斯納（David Zinsner）周四表示，川普政府的投資條款是為了阻止該公司出售其製造部門，迫使英特爾繼續留住一個長期虧損、面臨剝離壓力的業務。辛斯納形容為用「一點阻力，避免公司走向政府不樂見的方向」，

美國政府上周同意，將晶片法提供的89億美元補助轉為股權，取得英特爾10%持股。這份協議包含一項為期五年的認股權證，如果英特爾對晶圓代工業務的持股降至51%以下，政府可按每股20美元的價格，額外再收購5%股權。

辛斯納說，英特爾「將持股比降至50%以下的可能性不高，所以我預期（認股權證）最後將到期作廢。我認為，從政府的角度來看，他們是這麼想的：他們不希望看到我們分拆該業務或賣給別人。」

英國金融時報報導，辛斯納的評論凸顯出，與川普達成的協議如何綁住了該公司的手腳。

英特爾代工業務目前持續燒錢，去年虧損高達130億美元，在與競爭對手台積電競爭並吸引外部客戶上舉步維艱。

包括花旗集團分析師和英特爾前董事在內的人士都曾呼籲英特爾賣掉代工業務，高通（Qualcomm）曾表達過收購興趣。

路透報導，白宮新聞秘書李維特周四告訴記者該交易還在商討中，仍在由商務部敲定最後細節。英特爾周三已收到政府第一筆款項57億美元，其餘32億美元要達成根據國防部計畫設下的里程碑後才能到帳。