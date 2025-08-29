美國小額包裹關稅豁免29日起永久取消 台灣寄美國恐需多付近5千元

美國川普政府官員表示，美國對單件包裹價值低於800美元（新台幣約24688元）的進口包裹關稅豁免，將自29日起永久取消，並設有6個月的過渡期，在此期間，透過郵政寄送的貨物，寄件人可選擇依原產國繳納每件80至200美元（新台幣約2469至6172元）的固定關稅。

路透報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）將自美東時間週五凌晨0時01分（台灣時間29日中午12時01分）起，對所有國際進口包裹一律依照一般稅率課徵關稅，不再區分價值高低。這項措施進一步擴大川普政府今年稍早針對中國與香港貨物取消「小額免稅政策」（de minimis exemption）的範圍。

美國總統貿易與製造業資深顧問納瓦羅表示：「川普總統終結這個致命的小額免稅漏洞，將通過限制毒品及其他危險禁運物品流入，拯救數千名美國人的生命，每年可為財政部帶來高達100億美元的關稅收入。」

一名資深官員也強調：「這是永久性的改變。」直言任何試圖替「可信貿易夥伴國」恢復免稅待遇的主張，都將「胎死腹中」。

另一位官員則透露，自5月2日取消中國和香港的豁免後，CBP已徵得超過4.92億美元的額外關稅。他並指出，所有由FedEx、UPS和DHL等快遞公司運輸的包裹將適用完整關稅，由這些公司代為徵收並辦理相關手續。

外國郵政機構可依包裹貨物價值徵收關稅並辦理手續，或採固定稅率，按川普政府對原產國商品的「對等」關稅徵收固定關稅。

根據CBP 28日發布的指引，稅率標準如下：英國和歐盟等對等關稅稅率低於16%的國家收取80美元；台灣、印尼與越南等稅率介於16%至25%的國家收取160美元（新台幣約4938元）；對中國、巴西、印度和加拿大等稅率高於25%的國家收取200美元。

不過，第二位官員表示，到2026年2月28日，郵政服務必須改為基於貨物價值的完整「從價關稅」（ad valorem）。該官員也承認，部分外國郵政已暫停寄送美國郵件，但美方正與國際合作夥伴及美國郵政署協調，以將影響降到最低。