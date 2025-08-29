快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

聽新聞
0:00 / 0:00

美國小額包裹關稅豁免29日起永久取消 台灣寄美國恐需多付近5千元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國紐約市的一名美國郵政署投遞員正在準備投遞郵件，攝於2023年12月。路透
美國紐約市的一名美國郵政署投遞員正在準備投遞郵件，攝於2023年12月。路透

美國川普政府官員表示，美國對單件包裹價值低於800美元（新台幣約24688元）的進口包裹關稅豁免，將自29日起永久取消，並設有6個月的過渡期，在此期間，透過郵政寄送的貨物，寄件人可選擇依原產國繳納每件80至200美元（新台幣約2469至6172元）的固定關稅。

路透報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）將自美東時間週五凌晨0時01分（台灣時間29日中午12時01分）起，對所有國際進口包裹一律依照一般稅率課徵關稅，不再區分價值高低。這項措施進一步擴大川普政府今年稍早針對中國與香港貨物取消「小額免稅政策」（de minimis exemption）的範圍。

美國總統貿易與製造業資深顧問納瓦羅表示：「川普總統終結這個致命的小額免稅漏洞，將通過限制毒品及其他危險禁運物品流入，拯救數千名美國人的生命，每年可為財政部帶來高達100億美元的關稅收入。」

一名資深官員也強調：「這是永久性的改變。」直言任何試圖替「可信貿易夥伴國」恢復免稅待遇的主張，都將「胎死腹中」。

另一位官員則透露，自5月2日取消中國和香港的豁免後，CBP已徵得超過4.92億美元的額外關稅。他並指出，所有由FedEx、UPS和DHL等快遞公司運輸的包裹將適用完整關稅，由這些公司代為徵收並辦理相關手續。

外國郵政機構可依包裹貨物價值徵收關稅並辦理手續，或採固定稅率，按川普政府對原產國商品的「對等」關稅徵收固定關稅。

根據CBP 28日發布的指引，稅率標準如下：英國和歐盟等對等關稅稅率低於16%的國家收取80美元；台灣、印尼與越南等稅率介於16%至25%的國家收取160美元（新台幣約4938元）；對中國、巴西、印度和加拿大等稅率高於25%的國家收取200美元。

不過，第二位官員表示，到2026年2月28日，郵政服務必須改為基於貨物價值的完整「從價關稅」（ad valorem）。該官員也承認，部分外國郵政已暫停寄送美國郵件，但美方正與國際合作夥伴及美國郵政署協調，以將影響降到最低。

美國 稅率 川普

延伸閱讀

俄軍大規模空襲烏克蘭 白宮：川普不開心但也不意外

墨西哥將對大陸調高關稅 配合川普政策建立「北美壁壘」

高階晶片99%皆台製 貝森特：美國安風險

專家：台灣因「川普問題」 陷入逆行困境

相關新聞

美國防部長赫格塞提議美中軍事對話 中方「已讀不回」原因曝光

日經亞洲29日獲悉，美國國防部長赫格塞已提議與中國大陸軍事高層通話，但中方至今尚未明確回應。

美國小額包裹關稅豁免29日起永久取消 台灣寄美國恐需多付近5千元

美國川普政府官員表示，美國對單件包裹價值低於800美元（新台幣約24688元）的進口包裹關稅豁免，將自29日起永久取消，...

英特爾CFO：川普政府的投資是「防賣廠」機制

英特爾（Intel） 財務長辛斯納（David Zinsner）周四表示，川普政府的投資條款是為了阻止該公司出售其製造部...

美天主教小學喋血　警方：犯嫌是校友連開116槍

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一所天主教學校昨天舉行晨間彌撒時發生槍擊案，造成兩名學童喪生、十多人受傷。警方今天表示，犯嫌...

赴美簽證收緊！留學生、學者、媒體簽證效期大縮水 中國籍限制最嚴

美國國土安全部（DHS）擬收緊外國學生、訪問學者和媒體記者的簽證規則，理由是擔心簽證遭濫用。

美元下跌 經濟數據強勁僅略影響降息預期

美元周四（28日）兌主要貨幣走弱，同日公布的強勁美國經濟成長和就業數據，僅略微影響市場對美國聯準會（Fed）年內降息幅度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。