美天主教小學喋血　警方：犯嫌是校友連開116槍

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一所天主教學校昨天舉行晨間彌撒時發生槍擊案，造成兩名學童喪生、十多人受傷。警方今天表示，犯嫌當時手持步槍連開116槍。

美聯社報導，調查人員持續仔細檢視槍手相關影片、書寫內容及活動，但至今仍不清楚23歲犯嫌威斯特曼（Robin Westman）為何會在聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School）開學首週於學童參加彌撒時，從教堂的彩繪玻璃窗外開火。

警方表示，威斯特曼曾就讀這所學校，也曾是教會成員。

明尼阿波利斯（Minneapolis）警察局長歐海拉（Brian O’Hara）今天在美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）上表示，「我們目前觀察到的一切，都是典型走向槍擊案的跡象」，但尚未發現明確誘發昨天那起嚴重仇恨行動的具體因素。

歐海拉說，調查人員從教堂和3處寓所搜出數百件證物，並正申請搜索令以搜查相關裝置。他們發現更多犯嫌留下的書寫資料，但未發現其他槍枝。

他說，持步槍、獵槍及手槍的威斯特曼是自戕身亡。

這起槍擊造成兩名8歲和10歲的學童喪生。市府官員今天表示，受傷的學童人數增至15人，年齡為6歲到15歲，另有3名80多歲教區居民受傷。歐海拉表示，多數傷者預計將會恢復。

1名孩童今天情況危急，另有11名傷者仍在醫院治療。

威斯特曼留下影片及大篇幅手寫內容，記載內心種種不滿。其中一篇寫道：「我知道這樣不對，但我似乎無法控制自己。」

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X上表示，這起攻擊事件是仇恨意識形態驅使的國內恐怖主義行為，並提到犯嫌曾發表針對多個宗教的言論，以及針對總統川普的暴力威脅。