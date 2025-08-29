赴美簽證收緊！留學生、學者、媒體簽證效期大縮水 中國籍限制最嚴

美國國土安全部（DHS）擬收緊外國學生、訪問學者和媒體記者的簽證規則，理由是擔心簽證遭濫用。

根據周三的公布，外國媒體代表目前持有的效期最長五年、可無限次申請延期的I類簽證，將被縮短到最多240天，而中國大陸籍持證者的簽證效期最長僅90天，之後可分別申請單次延期至240天或90天。

學生的F簽證與交換學者的J簽證，現行效期通常最長五年，可停留至畢業或項目結束。國土安全部的提案擬將效期縮短至四年。

這是川普政府持續打擊非法移民政策的其中一環。國土安全部聲明此舉旨在「提升國土安全部對相關人員進行審查監管的能力」。

美國移民與海關執法局（ICE）的數據顯示，在2024年度，全美持有F-1與M-1簽證的留學生總數接近160萬人。根據國務院資料，2024財年度，美方共核發近1.3萬份I類簽證。

收緊規則將對計劃赴美深造或工作者產生廣泛影響，也有觀點認為聯邦政府對外國公民的嚴格審查可能衝擊新聞自由。該提案將開放30天公眾評議期。

在川普第一任期尾聲的2020年9月，他的政府曾提出類似措施，擬將媒體簽證縮短至240天且僅允許延期一次。但拜登上任後於2021年撤消該提案。