美元下跌 經濟數據強勁僅略影響降息預期

美元周四（28日）兌主要貨幣走弱，同日公布的強勁美國經濟成長和就業數據，僅略微影響市場對美國聯準會（Fed）年內降息幅度的預期。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四下跌0.43%至97.813。

美國總統川普加大力度對貨幣政策施加更多影響，並試圖解雇聯準會理事庫克，再次令美元承壓。庫克周四提起訴訟，主張川普無權開除她，掀起了圍繞著聯準會獨立性的歷史性的法律戰。川普人馬指庫克涉及房屋貸款申請的欺詐行為。

周四公布的數據顯示，美國初領失業金人數有所減少，且上季修正後的國內生產毛額（GDP）成長強於預期，美元跌幅一度縮小，但午後變化不大，交易員等待其他關鍵數據。

富國銀行策略師Aroop Chatterjee說：「數據顯示經濟可能沒有那麼疲軟。第2季GDP被上修，而失業救濟請領數據表明，勞動力市場裁員規模仍然有限。」

預定今（29）日公布的個人消費支出（PCE）物價指數，經濟學家預期，7月核心PCE物價指數將比6月上漲0.3%，年增率將由2.8%加速至2.9%。

日圓兌美元周四升值0.33%至146.93日圓兌1美元。日本央行政策委員中川順子表示，與4月相比，日本目前的經濟環境更有利於升息。另外，日本貿易談判代表赤澤亮正周四在最後一刻取消原定訪美行程。赤澤亮正原定赴美對先前美日達成的5,500億美元投資計畫，做財務細節的書面確認。日本內閣官房長官林芳正說，仍有幾個行政層級的問題需要解決，因此延後行程。

在美國聯準會9月利率會議之前，關鍵的美國經濟數據除了今日的PCE物價指數，還有一周後的月度就業報告。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員目前預期聯準會9月降息25個基點（1碼）的可能性約為 85%。