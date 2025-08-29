快訊

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

今七夕情人節！注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

鬼月怪談！日本時代「滿花樓」娼妓哀歌

美元下跌 經濟數據強勁僅略影響降息預期

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元28日兌主要貨幣下跌。 路透
美元28日兌主要貨幣下跌。 路透

美元周四（28日）兌主要貨幣走弱，同日公布的強勁美國經濟成長和就業數據，僅略微影響市場對美國聯準會（Fed）年內降息幅度的預期。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四下跌0.43%至97.813。

美國總統川普加大力度對貨幣政策施加更多影響，並試圖解雇聯準會理事庫克，再次令美元承壓。庫克周四提起訴訟，主張川普無權開除她，掀起了圍繞著聯準會獨立性的歷史性的法律戰。川普人馬指庫克涉及房屋貸款申請的欺詐行為。

周四公布的數據顯示，美國初領失業金人數有所減少，且上季修正後的國內生產毛額（GDP）成長強於預期，美元跌幅一度縮小，但午後變化不大，交易員等待其他關鍵數據。

富國銀行策略師Aroop Chatterjee說：「數據顯示經濟可能沒有那麼疲軟。第2季GDP被上修，而失業救濟請領數據表明，勞動力市場裁員規模仍然有限。」

預定今（29）日公布的個人消費支出（PCE）物價指數，經濟學家預期，7月核心PCE物價指數將比6月上漲0.3%，年增率將由2.8%加速至2.9%。

日圓兌美元周四升值0.33%至146.93日圓兌1美元。日本央行政策委員中川順子表示，與4月相比，日本目前的經濟環境更有利於升息。另外，日本貿易談判代表赤澤亮正周四在最後一刻取消原定訪美行程。赤澤亮正原定赴美對先前美日達成的5,500億美元投資計畫，做財務細節的書面確認。日本內閣官房長官林芳正說，仍有幾個行政層級的問題需要解決，因此延後行程。

在美國聯準會9月利率會議之前，關鍵的美國經濟數據除了今日的PCE物價指數，還有一周後的月度就業報告。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員目前預期聯準會9月降息25個基點（1碼）的可能性約為 85%。

美國 聯準會

延伸閱讀

Fed理事庫克回應川普解職理由 暗示房貸爭議源於「文書錯誤」

俄軍大規模空襲烏克蘭 白宮：川普不開心但也不意外

墨西哥將對大陸調高關稅 配合川普政策建立「北美壁壘」

德國之聲評論／川普對陸留學生「敞開大門」 專家：他不懂美國大學也不懂陸生

相關新聞

赴美簽證收緊！留學生、學者、媒體簽證效期大縮水 中國籍限制最嚴

美國國土安全部（DHS）擬收緊外國學生、訪問學者和媒體記者的簽證規則，理由是擔心簽證遭濫用。

美元下跌 經濟數據強勁僅略影響降息預期

美元周四（28日）兌主要貨幣走弱，同日公布的強勁美國經濟成長和就業數據，僅略微影響市場對美國聯準會（Fed）年內降息幅度...

Fed理事沃勒挺9月降息1碼 估未來3-6月進一步降息 未評論庫克案

美國聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，聲稱他將支持在9月政策會議降息1碼，並預計未來三...

美天主教學校槍擊釀2死17傷 倖存男童憶驚魂：朋友趴身上救我一命

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯的天主教聖母報喜學校（Annunciation School）27日爆發槍擊案，造成2名孩童死...

被控違法開除聯準會理事 白宮：會據理力爭

美國總統川普日前以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克（Lisa Cook），白宮28日表示，川普已經看...

美國CDC主任遭免職 白宮：總統下令開除

川普政府27日終止美國聯邦疾病防治中心（CDC）主任摩納瑞（Susan Monarez）的職務，白宮28日指出，摩納瑞不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。