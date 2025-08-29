快訊

Fed理事沃勒挺9月降息1碼 估未來3-6月進一步降息 未評論庫克案

美國聯準會理事沃勒稱支持9月降息1碼。路透
美國聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，聲稱他將支持在9月政策會議降息1碼，並預計未來三到六個月還會進一步降息，以防勞動市場崩潰。

沃勒周四（28日）在為邁阿密經濟俱樂部活動準備的講話中表示：「根據我目前掌握的情況，我將在即將於9月16日至17日召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，支持降息25個基點。」

他說：「有跡象表明勞動市場正在走弱，我擔心形勢可能會進一步惡化，而且速度相當快，我認為重要的是，FOMC不要等到惡化發生才採取行動，以免在制定適當的貨幣政策方面落後於形勢。」

他目前認為聯準會9月政策會議沒有必要大幅降息，但如果下周將公布的就業數據「顯示經濟明顯降溫，並且通膨依然受控」，他的立場可能改變：「目前我預計未來三到六個月將進一步降息，降息步伐將取決於後續的經濟數據。」

川普政府正在遴選聯準會主席鮑爾的繼任者，沃勒是考慮人選之一。

自川普本周宣布解雇聯準會理事庫克以來，沃勒是首位公開講話的高層官員。但他拒絕評論庫克的訴訟案。川普以前所未有的力度進一步施壓聯準會降息，撤換庫克將引發一場可能長期影響聯準會獨立性和美國經濟的歷史性法律纏鬥。

