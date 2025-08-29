美國CDC主任遭免職 白宮：總統下令開除

川普政府27日終止美國聯邦疾病防治中心（CDC）主任摩納瑞（Susan Monarez）的職務，白宮28日指出，摩納瑞不符合美國總統川普讓美國再次健康的任務，並表示，摩納瑞原先同意辭職，後來又改變主意，川普因此開除摩納瑞。

美國聯邦疾病防治中心27日陷入混亂，主任摩納瑞上任不到一個月就被美國衛生部（HHS）宣布免職；衛生部在X平台上發布簡短聲明表示，摩納瑞不再擔任CDC的主任，並感謝她為美國人民所做出的奉獻。

該聲明並未說明摩納瑞被免職的理由，但有報導指出，摩納瑞因拒絕支持全面改革疫苗政策，與其上司、衛生部長小羅勃甘迺迪發生衝突；摩納瑞的律師則發出聲明表示，摩納瑞拒絕盲目批准非科學的魯莽指令，也拒絕解雇敬業的健康專家，選擇保護公眾，而不是服務政治議程，因此成為攻擊的目標。

白宮28日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）28日表示，摩納瑞的律師聲明表達地非常清楚，指摩納瑞不符合川普讓美國再次健康的任務；李維特也說，小羅勃甘迺迪要求摩納瑞辭職，摩納瑞起先也同意了，結果又反悔。

李維特說，川普因此開除摩納瑞；李維特說，川普絕對有權這麼做，指川普在去年大選中獲得選民的支持，摩納瑞則沒有獲得任何選票，川普有權開除任何與他任務不符的人。

李維特指出，川普或小羅勃甘迺迪將很快宣布替代人選。

根據NBC報導指出，至少4名CDC高層官員宣布辭職，包括首席醫療官、國家免疫與呼吸系統疾病中心主任、國家人畜共同傳染病中心主任、公共衛生數據、監控和科技辦公室主任。

李維特說，其中一人在離職聲明中寫道，他認同孕婦為「懷孕的人」；李維特說，這不是川普政府希望任用的人；李維特說，如果有人不符合總統和衛生部長的願景，讓美國再次健康，那政府很樂意讓他們離開。

不過，李維特說，就她所知，目前沒有整頓CDC高層的計畫。