被控違法開除聯準會理事 白宮：會據理力爭

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
聯準會理事庫克。(美聯社)
聯準會理事庫克。(美聯社)

美國總統川普日前以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克（Lisa Cook），白宮28日表示，川普已經看過貸款相關的收據，確認他有理由開除庫克；面對庫克提起訴訟，川普政府會繼續據理力爭。

美國財政部長貝森特27日指出，政府在美國勞動節之後，將開始徵詢替補庫克的候選人。

川普25日在社群平台「真實社群」（Truth Social）上公布他寫給庫克的署名信，表明他認為有充足理由免除庫克的職務，主因是庫克涉嫌偽造銀行文件以獲得密西根州和亞特蘭大兩處房產的優惠房貸條件，此案已提交司法部進入刑事調查。

對此，庫克在公開聲明中回應說，川普聲稱以正當理由開除她，但其實沒有合法的正當理由；庫克也說，川普無權這麼做，她也不會辭職，將繼續行使其職務；庫克的律師26日也指出，庫克將對川普提告，挑戰川普這項不合法的行為。

庫克28日上午向華府聯邦法院提起訴訟，控告川普違法開除她，指庫克仍是聯準會的現任理事。

白宮28日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普已看過庫克涉嫌貸款詐欺的相關收據，川普有理由開除庫克；李維特說，政府會繼續據理力爭。

貝森特27日受訪時則表示，「我們至今還沒有聽到庫克說：我沒有做這件事情」，反倒是一直聽到庫克說總統無權開除她；貝森特說，他曾鼓勵聯準會在外部調查前先舉行內部調查。

貝森特說，聯準會與美國民眾的關係建立在高度的信任之上，發生這樣的事件戳破那分信任。

在替補人選方面，貝森特說，目前有11位非常有能力的候選人，川普認識其中一些人選；貝森特說，他預計在9月1日勞動節之後開始徵詢這些人，白宮部分官員也會加入面試，他們將整理出3到4位候選人給川普參考。

