美學生簽證 擬設4年期限

川普政府擬定緊縮移民政策的新規定。根據美國國土安全部廿七日提交聯邦公報的政府法規提案，川普政府計畫對學生簽證（Ｆ）、文化交流訪客簽證（Ｊ）和外國媒體從業人員簽證（Ｉ）設定四年期限，到期需再申請改變身分或延長簽證。

與其他許多簽證類型不同，Ｆ、Ｊ和Ｉ簽證尚無期限，只要求簽證持有人遵守各自專案期限的規定。新計畫將對這些簽證設下固定的四年期限。目前期限可達數年的記者簽證將縮短為最長二四○天，尤其中國大陸籍記者僅限九十天。

根據前述提案，Ｆ簽證持有者必須在簽證到期時申請身分變更（例如申請Ｈ-１Ｂ或其他工作簽證）或在未完成學業下申請延長Ｆ-１簽證。Ｉ和Ｊ簽證持有者也適用類似規定。

Ｆ簽證持有者在完成學業或實習後，原有六十天寬限期來準備轉換身分或離美，但未來將減至卅天。

根據該部備忘錄，實施新限制的部分原因在於這些簽證數量激增，其中Ｆ簽證從一九八一年的廿六萬份增至前年的一六○萬份；Ｊ簽證在一九八五至前年增加百分之二五○，從十四點一二萬份增至約五十萬份；Ｉ簽證也在同時期翻倍。

前述提案並針對Ｆ和Ｊ簽證持有者寫道，美國移民與國籍法規定，外國人必須在外國擁有住所且無意放棄外國住所，僅暫時尋求入境美國，然而很多學生和交流訪客都以學生或交流訪客身分停留美國數十年。

有二一○○名Ｆ簽證持有者在二○○○至二○一○年入境美國，截至四月六日仍持有效的Ｆ簽證。該部未詳述這些人是否還在美國學界或是否違反簽證規定。

類似提案曾於川普第一任尾聲的二○二○年提出，拜登政府翌年上台後撤回。美國民權組織高等教育與移民聯盟執行長費爾德布魯姆說，新提案是對國際學生和學者又一項不必要且適得其反的舉措，要求他們為了留在美國完成學術計畫反覆提交額外申請，將對學生、大學院校及聯邦機構帶來沉重負擔。

費爾德布魯姆還說，新提案一正式頒布，將帶來更多不確定性，除了干擾學術決策與徒增官僚主義障礙，還可能阻礙國際學生、研究人員及學者赴美。川普政府則對此指稱，新提案旨在加強監督管理美國境內的簽證持有者。