美37人安全許可被撤 曝中情局臥底

美國國家情報總監加巴德十九日宣布撤銷卅七名現任及前任國家安全官員的安全許可，並在「Ｘ」貼出解密公文與名單。華爾街日報廿七日報導，此舉讓中央情報局（ＣＩＡ）大吃一驚，因為其中竟包含一名正在臥底的中情局資深官員。

知情人士透露，加巴德並不知道該名中情局官員在執行臥底任務，加巴德辦公室在發布前，並未實質諮詢中情局。國家情報總監辦公室直到公布前晚，才將名單送交中情局，中情局事先不知道加巴德隔日會在「Ｘ」發布貼文揭露名單，並曝光這名臥底中情局官員身分。

這名遭撤銷安全許可的中情局官員長期負責俄羅斯事務。公開簡歷顯示，此人在情報界任職逾廿年，二○一四至二○一七年間於國家情報委員會擔任俄羅斯及歐亞問題專家，今年稍早曾在一次機密情報會議發言，角色有如中情局歐洲與歐亞任務中心的資深執行專案經理。

洩露臥底情報官或特工身份屬重罪，但目前尚不清楚該法律是否適用於政府公開資訊。加巴德則在宣布撤銷安全許可的備忘錄中表示，她是按照川普命令行事。

另一方面，華盛頓郵報報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭十五日於阿拉斯加舉行峰會前夕，一名中情局資深俄羅斯問題專家不眠不休工作，協助川普團隊做好準備，確保總統及幕僚掌握烏克蘭問題完整情報。美俄峰會結束四天後，此人卻接獲通知，安全許可被撤銷。

這名官員原定將前往歐洲，接手一項中情局長拉特克里夫批准的高階任務，但安全許可撤銷後無法接觸機密文件，這名資深俄羅斯問題專家廿九年公職生涯等於立即畫下句點，成為川普與加巴德主導的整肅行動最新受害者。

加巴德八月十九日發布的備忘錄指出，撤銷許可的理由主要是「政治化或利用情報達成個人、黨派或非客觀議程」。雖未列明具體違規事實，但被撤銷資格的卅七人多數曾參與二○一六年「通俄門」相關情報評估，或於二○一九年簽過要求彈劾川普的公開信。許多現任與前任官員認為，此舉更像是一場以忠誠度為核心的報復性整肅。