CDC主任拒辭 遭白宮直接開除

美國衛生部廿七日說，七月卅一日才就任的美國疾病防治中心（ＣＤＣ）主任莫納雷斯已離職，另有四位高官也已辭職。

該部宣布幾小時後，律師柴德與羅艾爾就聲明，正對莫納雷斯遭免職提出異議，並指控該部部長小羅勃甘迺迪因她拒絕支持「不科學的指示」與解僱衛生專家而視她為眼中釘，且莫納雷斯並未辭職或遭開除。

該聲明寫道，將公衛武器化來謀取政治利益；整肅聯邦衛生官員，置數百萬名美國人民的性命於危險中；莫納雷斯拒絕草率批准不科學又魯莽的指令，也拒絕將敬業的衛生專家解僱，她選擇保護公眾，而非為政治目的服務；這使她淪為攻擊目標。

該聲明發布後不久，白宮即正式開除莫納雷斯。白宮發言人德賽在電郵中寫道，正如莫納雷斯律師在聲明中載明的，她不認同川普「讓美國再次健康」的施政方針；由於她雖告知衛生部高層自己有意辭職，卻又拒絕請辭，因此白宮已解除她在ＣＤＣ的職務。

另外，ＣＤＣ醫療長侯瑞說，自己和國家呼吸道疾病與免疫中心主任達斯卡拉基斯也已請辭。國家新興與人畜共通傳染病中心主任傑尼甘也已請辭。疾管中心公共衛生數據、監測與科技辦公室主任萊登也已請辭。

根據路透取得的達斯卡拉基斯辭呈，他寫道，「鑑於公衛持續武器化，我無法再擔任此一職位」。衛生部並未說明莫納雷斯離職的原因，只在社群媒體Ｘ發文表示，她不再是ＣＤＣ主任，「我們感謝她為美國人民做出的貢獻」。

自小羅勃甘迺迪獲任命為該部部長以來，就持續針對疫苗政策，並於五月撤回對孕婦及健康兒童接種新冠肺炎疫苗的聯邦建議。他六月將ＣＤＣ疫苗專家諮詢小組成員全部開除，自己指派顧問，其中有像他一樣的反疫苗運動人士。