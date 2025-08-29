美國明州小學槍擊案 至少3死17傷

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市「聖母領報天主教學校」廿七日上午在舉行開學彌撒時，發生駭人的大規模槍擊案，造成兩名分別年僅八與十歲的孩童罹難以及十七人受傷。廿三歲的跨性別槍手羅賓．威斯特曼已舉槍自盡。

十四名傷者是未成年孩童；三名傷者高齡八十歲，其中兩人重傷。美國聯調局（ＦＢＩ）局長巴特爾在社群媒體Ｘ寫道，已將這起槍擊案定調為針對天主教徒的美國本土恐怖主義行為及仇恨犯罪。

美國總統川普廿七日發布公告，下令全美和美國駐外使領館降半旗致哀至卅一日。史上首位美籍教宗良十四世也對本案表達深感哀痛。他同日在自創社媒真實社群寫道，已全面聽取這起悲劇槍擊案簡報，ＦＢＩ已迅速回應並趕往現場，白宮將持續關注這起可怕事件，「請與我一起為所有相關人士祈禱」。

明尼亞波利斯警察局長歐哈拉說，這是鎖定無辜孩童及教友的蓄意暴力行為，無法理解犯案動機。槍手帶一把步槍、一把霰彈槍與一把手槍，據信這三把槍都有開火。

十歲學生哈斯內當時就坐在教堂彩繪玻璃窗旁不遠處，描述槍手開槍時大家躲在長椅下，「他從彩繪玻璃窗那開槍，真的很可怕」。

歐哈拉證實，槍手威斯特曼為生理男性，原名羅勃．威斯特曼。此人單獨行動，並無重大犯罪紀錄且合法購買犯案槍枝。警方指出，威斯特曼設定在槍擊案發生時，同步在ＹＴ播出一段宣言影片，執法單位已請ＹＴ下架。

該影片直接以威斯特曼的全名為標題。拍攝者翻閱一本手寫筆記本，展示印有耶穌圖像的射擊靶和擺在床上的槍枝、彈匣及子彈。

武器上寫有各種訊息和種族及宗教辱罵字眼，像「精神病殺手」及「殺掉唐納．川普」等，還有彈匣上寫有大規模槍擊犯的姓名，例如藍札。藍札二○一二年闖入美國康乃狄克州新鎮的桑迪胡克小學濫射，導致廿六名師生喪生。

該影片並展示筆記本，內容可見自我厭惡與尋死的念頭，還提到對校園槍擊案病態般地痴迷，並畫有藍札的臉。其中一頁寫有「我非常抱歉」，拍攝者低聲說，「我愛家人」。該筆記本還畫有教堂內部結構圖，拍攝者將一把刀插在圖上。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980