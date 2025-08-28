拒遭川普開除 美國聯準會理事庫克提告
美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天提起訴訟，稱美國總統川普（Donald Trump）無權解除她的職務。
路透社報導，庫克的訴訟文件指出，川普25日宣布要開除她，此舉違反一項聯邦法律，該法允許美國總統只能在基於正當理由情況下解除聯準會理事的職務。
川普指控庫克曾於2021年涉及抵押貸款詐欺，並以此為由宣布解僱她；庫克則是在2022年開始擔任聯準會理事。
彭博（Bloomberg News）報導，根據法庭紀錄，庫克今天在華府的聯邦法院提出訴訟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言