拒遭川普開除 美國聯準會理事庫克提告

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
Fed理事庫克。美聯社
Fed理事庫克。美聯社

美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天提起訴訟，稱美國總統川普（Donald Trump）無權解除她的職務。

路透社報導，庫克的訴訟文件指出，川普25日宣布要開除她，此舉違反一項聯邦法律，該法允許美國總統只能在基於正當理由情況下解除聯準會理事的職務。

川普指控庫克曾於2021年涉及抵押貸款詐欺，並以此為由宣布解僱她；庫克則是在2022年開始擔任聯準會理事。

彭博（Bloomberg News）報導，根據法庭紀錄，庫克今天在華府的聯邦法院提出訴訟。

