美天主教學校槍擊釀2死17傷 倖存男童憶驚魂：朋友趴身上救我一命

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯的天主教聖母報喜學校（Annunciation School）27日爆發槍擊案，造成2名孩童死亡，另外17人受傷、其中有14人未成年，槍手已自戕身亡。英國BBC報導，在這起槍擊倖存的10歲男童哈爾斯內（Weston Halsne）回憶當下的恐怖場面，表示他的朋友當時趴在他身上，救了他一命，而這個朋友卻被槍手射中背部。

哈爾斯內告訴哥倫比亞廣播公司（CBS News）附屬電視台WCCO：「我當時大概是坐在距離彩繪玻璃兩個位置遠的座位。我的朋友維克多（Victor）救了我，因為他趴在我身上，但他自己中彈。他的背部被槍手開槍擊中，送醫治療……我非常擔心他，但我覺得他現在應該沒事了。」

哈爾斯內表示，他和同學們都充分接受應對槍擊事件的相關訓練，「我們每個月都會練習，但只有在校內練習」。

當地人則表示，他們聽見槍響當下感到困惑，有人甚至以為那不是槍聲。當地男子加里蒂（Mike Garrity）告訴NBC新聞，他以為槍響是附近建築工人使用釘槍的聲音。

住在槍擊案現場兩個街區外的男子比內曼（Bill Bienemann）告訴現場附近記者：「我當時說，那不可能是槍聲，因為聲音太大了。」

另一位居民馬德（PJ Mudd）案發當天早上在家工作。他告訴華爾街日報，他聽見三聲巨響，「我突然發覺是槍擊案」。馬德隨後跑到案發教堂，看見地上有三個彈匣。

居民斯卡倫（Patrick Scallen）則告訴BBC，他看見三名孩童逃出教堂，其中一名女孩頭部受傷。他說：「她一直說，『請幫我壓住我的頭，不要離開我』，而我告訴她我會留在這，哪都不去。」

數百人當天傍晚在附近另一所學校參加為受害者守夜的活動。槍擊案傷者預計將順利康復，有些人已經出院。

一名母親卡拉．馬爾多納多（Carla Maldonado）告訴CNN，她對於自己的子女沒有在槍擊案中受傷感到欣慰，但她「現在的心情非常複雜」。她說，她「感到非常難過和憤怒，因為這種事可能在任何學校發生。逝去的生命太多了，光是一條生命逝去就夠多了。這太不應該」。

明尼蘇達州州長華茲也說，這類案件「實在太常見，不只在明州發生，全美各地都有」。他說，總統川普和他的團隊已對此表示「深切哀悼」並會提供幫助。川普隨後表示，白宮將降半旗向受害者致哀。

首位美國籍教宗良十四世也向年輕的受害者致意，表示對這起攻擊事件「深感悲痛」。

