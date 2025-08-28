超乎預期強勁！美國第2季GDP成長率上修至3.3%
美國總統川普的最新關稅政策導致貿易流向遭扭曲之際，今天出爐的數據顯示，美國今年第2季經濟成長率超乎預期強勁。
美國商務部今天表示，4月至6月的第2季國內生產毛額（GDP）以年率3.3%速度成長，較7月公布的3.0%初估值上修。
報告表示，這次上修主要反映投資和消費者支出好轉。整體GDP成長有部分歸因於美國進口下滑。
上季GDP成長率上揚，扭轉今年第1季的萎縮情況。當時經濟成長萎縮，促使川普擴大施壓要求美國聯邦準備理事會（Fed）降息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言