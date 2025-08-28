超乎預期強勁！美國第2季GDP成長率上修至3.3%

美國總統川普的最新關稅政策導致貿易流向遭扭曲之際，今天出爐的數據顯示，美國今年第2季經濟成長率超乎預期強勁。

美國商務部今天表示，4月至6月的第2季國內生產毛額（GDP）以年率3.3%速度成長，較7月公布的3.0%初估值上修。

報告表示，這次上修主要反映投資和消費者支出好轉。整體GDP成長有部分歸因於美國進口下滑。

上季GDP成長率上揚，扭轉今年第1季的萎縮情況。當時經濟成長萎縮，促使川普擴大施壓要求美國聯邦準備理事會（Fed）降息。