美國政府才宣布入股…富比世曝英特爾曾與這些受制裁陸企合作

美國總統川普在22日宣布，美國政府將入股10%的英特爾股權，以前所未見的方式介入民間科技產業。

然而，富比世揭露，英特爾曾與多家受到美國制裁的中國監控攝影機業者合作，包括去年才列入美國制裁清單的宇視（Uniview），因該公司的技術助長侵害人權的行為，包括針對特定族群實施監控，例如維吾爾族等少數族裔與宗教團體。

英特爾中文官網文件亦提及與海康威視（Hikvision）及雲從科技（Cloudwalk）的合作。海康威視是大型監控攝影機製造商，近五年來不斷遭美方制裁；雲從則是2021年被制裁的人臉辨識公司。美方指控這兩家公司的技術監控了維吾爾族，涉及侵害人權。

在英特爾網站上留存的海康威視「深眸」智慧攝影機推廣資料中，海康威視高調稱讚與英特爾的「深入合作」，並列舉多項英特爾技術已整合進其監控產品。資料寫道：「這種合作與循環創新，使海康威視在推動智慧影像監控上取得令人滿意的成果。」

英特爾也透過宣傳資料強調，雲從的Juyan智慧攝影機採用Atom處理器，主要應用於零售場合。

英特爾發言人桑契斯在回覆富比世時並未否認合作關係。她表示，英特爾承諾遵守所有相關法律規範，並恪守「責任經營」準則，並以聯合國《企業與人權指導原則》、國際勞工組織（ILO）公約及經濟合作發展組織（OECD）準則作為依循。

桑契斯指出，多數英特爾產品屬於通用元件，經由第三方銷售後不一定能控制最終用途。但該公司會要求供應商、客戶及經銷商遵守同等的責任標準，「若我們獲悉產品確實遭濫用，會立即採取行動，限制或中止業務，直到確認產品不再助長侵害。」

2020年，監控研究機構IPVM指出，宇視率先推出「種族檢測」軟體，聲稱可辨識維吾爾族裔。當年宇視還與海康威視、大華共同協助中國政府制定基於種族的監控標準。宇視是中國政府主要監控軟體供應商，並與多地警方合作「智慧監獄」、「智慧警務」、「智慧交通」等項目。

大西洋理事會中國中心研究員凱瑞表示：「中國的智慧城市概念，本質就是加強對人民的監控。」他說，大型企業有時並不清楚其中國業務實際在做什麼，「我遇過不少公司驚訝發現：『等等，我們的中國部門竟然在做這件事？』」「既然宇視已列入實體清單，英特爾理應停止合作。」