有臥底！美國情報總監撤銷37人安全許可 竟讓CIA資深官員曝光

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）上週撤銷37名現任及前官員的安全許可，名單上包括一名中央情報局（CIA）資深臥底官員暨俄羅斯事務專家，這個決定令中情局官員大感意外。

這位遭撤銷安全許可的中情局官員長期負責俄羅斯相關事務，是該機構的「俄羅斯通」。據公開簡歷，這位官員在情報領域服務超過20年，2014年至2017年期間，曾於國家情報會議（National IntelligenceCouncil）擔任俄羅斯與歐亞事務專家。

「華爾街日報」報導，這37名人員中，多數曾經參與有關俄羅斯企圖干預2016年美國總統大選的情報評估，或曾於2019年簽署要求彈劾時任總統川普的公開信。

一名知情人士透露，加巴德在公布名單前，並不知道這名中情局官員一直從事臥底工作。另有3位消息人士指出，加巴德辦公室在公布名單前，並未與中情局進行實質協商。

根據3名知情人士與華爾街日報所查閱的電子郵件內容，加巴德辦公室僅在名單公布的前一晚才將這37人的名單送交中情局。

根據兩名知情人士說法，國家情報總監辦公室未曾就名單內容徵詢中情局意見，而中情局對於加巴德隔天在社群媒體平台X公布包括那位臥底官員在內的相關人員名單，也事先毫不知情。

加巴德在宣布撤銷安全許可的備忘錄中表示，她是依照川普的指示行事。

加巴德辦公室發言人強調：「國家情報總監加巴德指示撤銷（安全許可），是為了確保那些曾違背信任、洩露機密情報並將機密情報武器化用於政治操弄和操控的人，不再有機會這麼做。」

上週的事件凸顯美國兩大情報官員之間持續存在的緊張關係。

今年7月，加巴德與中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）因為一份有關俄羅斯影響2016年美國大選的文件產生歧見。知情人士透露，加巴德當時解密了這份僅作輕微刪減的文件，但中情局希望更大幅度刪減，以避免暴露敏感的情報來源與作業手法。

中情局前幕僚長菲佛（Larry Pfeiffer）指出：「一位明智的國家情報總監在揭露臥底官員身分前，應該先與中情局協商…因為這可能危及中情局的掩護程序，也可能損害與外國政府的關係。」