中國研究員涉嫌竊取美癌症成果 面臨聯邦指控

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

中國籍研究員李雲海（Yunhai Li，音譯）涉嫌企圖將美國資助的癌症研究資料帶回中國，已於7月9日在德州的機場被捕，有可能因這起竊盜行為面臨聯邦指控。

「紐約郵報」（New York Post）引述德州相關檢察官辦公室的說法指出，35歲的李雲海7月9日準備搭機前往中國，在喬治布希休士頓洲際機場（George BushIntercontinental Airport）通關受檢時，被發現筆電內存有敏感機密醫療紀錄。

李雲海自2022年起在德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）擔任研究員。據報導，他原本從事防止乳癌擴散的疫苗研究，但今年7月1日突然辭職，並將接近完成的研究上傳到他電腦裡的中國伺服器。

檢方表示，李雲海在癌症中心工作期間，曾將研究成果上傳至個人的Google雲端硬碟。當被院方發現後，他刪除了這些檔案，並向院方證明自己已刪除。

福斯26電視台（Fox 26）報導，法院文件顯示，李雲海這項具潛在重大影響的研究，不僅由美國國家衛生研究院（NIH）與國防部資助，他同時也拿中國單位的款項，並將檔案分享到中國伺服器的雲端硬碟。

法院紀錄顯示，李雲海以非移民學者交流簽證留美、替美方機構效力，同時間卻私下替中國的重慶醫科大學進行研究。儘管他簽署保密協議，聲明自己沒有外國研究關係或資金，但他從未揭露這一利益衝突。

邊境巡邏人員在他筆電發現他中國伺服器帳號內存有未公開研究成果、商業機密及機密檔案，包括文字資料、圖稿與模型。

據報導，法院文件顯示，李雲海被捕後據稱告訴警方，他拿走這些研究資料是自認他有這個權利，並堅稱這些研究「反正也沒用了」。

李雲海面臨竊取商業機密及篡改政府紀錄的指控，若遭定罪，最重可判10年有期徒刑和高額罰款。

