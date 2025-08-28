不當橡皮圖章！美CDC主任拒絕辭職 白宮直接終止職務

美國最高公衛機構「聯邦疾病防治中心」（CDC）27日陷入混亂，原因是上級機關衛生部試圖免除就職不到一個月的CDC主任摩納瑞（Susan Monarez）職務。但摩納瑞的律師表示，她不會辭職，指她因為自己的科學立場而被「針對」。白宮隨後宣布，已終止摩納瑞在CDC的職務。

衛報27日報導，美國衛生部（HHS）晚間在「X」發布未署名的簡短聲明表示，摩納瑞不再擔任CDC的主任，並感謝她為美國人民所做出的奉獻。聲明未解釋理由，但據報摩納瑞因拒絕支持全面改革疫苗政策，與其上司、衛生部長小羅勃甘迺迪發生衝突。

摩納瑞的律師扎伊德（Mark Zaid）和洛威爾（Abbe David Lowell）當晚向美聯社表示，她既沒有辭職，也未收到任何解職通知。

兩位律師在聲明中表示：「首先是獨立諮詢委員會和職業專家，接著是經驗豐富的科學家遭辭退，甘迺迪部長與衛生部現在將公共衛生武器化以達政治目的，並危及數百萬美國人的生命。」

聲明指出，摩納瑞拒絕盲目批准非科學的魯莽指令，也拒絕解雇敬業的健康專家，選擇保護公眾，而不是服務政治議程，「正因如此，她成為攻擊目標。」並補充道：「摩納瑞既未辭職，也未收到白宮告知她被解雇。作為一位有操守並堅守科學的人，她不會辭職」。

Abbe Lowell and I represent @CDCgov Director Susan Monarez. Contrary to govt statements, Dr. Monarez has neither resigned nor yet been fired. She will not resign. We have issued the following statement: https://t.co/TILLE2Z6pF pic.twitter.com/T8LT6OknDM — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) August 27, 2025

這場僵局導致外界對摩納瑞是否仍掌管CDC感到困惑，白宮副發言人德賽（Kush Desai）向各家媒體重申對她免職的立場。他表示，正如摩納瑞律師的聲明所言，她與美國總統川普的「再次讓美國健康」（MAHA）議程的立場不一致，「儘管曾通知HHS領導階層有此意願，既然摩納瑞拒絕辭職職，白宮已終止她在CDC的職務。」

不過，只有總統本人才有權解雇經參議院確認的官員。白宮聲明卻未提及川普本人，引發了更多質疑。