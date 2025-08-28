快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

聽新聞
0:00 / 0:00

川普整肅情報界！撤銷國安官員安全許可 竟讓CIA臥底身分曝光

聯合報／ 編譯周辰陽張佑生／即時報導
美國總統川普26日主持內閣會議時，國家情報總監加巴德發言。歐新社
美國總統川普26日主持內閣會議時，國家情報總監加巴德發言。歐新社

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）19日宣布撤銷37名現任及前任國家安全官員的安全許可，並在「X」貼出解密公文與名單。華爾街日報27日披露，此舉讓中央情報局（CIA）官員大吃一驚，因為其中竟包含一名正在臥底的CIA資深官員。

一位知情人士透露，加巴德並不知道該名CIA官員一直在執行臥底任務。另有3位知情人士表示，加巴德辦公室在發布名單前，並未與CIA進行實質諮詢。

3位熟悉相關溝通的人士表示，國家情報總監（DNI）辦公室直到公布前一晚，才將名單送交CIA。2位知情人士透露，DNI辦公室並未就名單編制徵求CIA意見，CIA事先也不知道加巴德隔日在「X」上發布貼文會揭露名單，並且曝光這名臥底CIA官員的身分。

這位遭撤銷安全許可的CIA官員長期負責俄羅斯事務。公開簡歷顯示，此人在情報領域任職逾20年，2014至2017年間於國家情報委員會擔任俄羅斯及歐亞問題專家，今年稍早曾在一次機密情報會議發言，被形容為CIA歐洲與歐亞任務中心的資深執行專案經理。

另一方面，華盛頓郵報報導，在美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日於阿拉斯加舉行峰會前夕，一名CIA資深俄羅斯問題專家夜以繼日地投入工作，協助川普團隊為烏克蘭議題上的高風險外交做準備，確保總統及幕僚掌握完整情報，卻在僅僅四天後接獲通知，安全許可被立即撤銷。

這位不願具名的官員原定即將前往歐洲，接手一項經CIA局長拉特克里夫批准的高階任務，但安全許可是從事情報工作的核心資格，持有人可接觸機密文件，撤銷實際上等同於終止職務，意味著這位資深俄羅斯問題專家長達29年的公職生涯幾乎在數分鐘內劃下句點，成為川普與加巴德主導的清洗行動最新受害者。

加巴德8月19日發布的備忘錄指出，撤銷許可的理由多為所謂「政治化或利用情報達成個人、黨派或非客觀議程」。雖未列明具體違規事實，但被撤銷資格的37人，多數曾參與2016年「通俄門」相關情報評估，或於2019年簽署過要求彈劾川普的公開信。許多現任與前任官員認為，此舉更像是一場以忠誠度為核心的報復性整肅。

多名前官員指出，這波大規模清洗打擊的正是長期負責俄羅斯與烏克蘭事務的資深情報人員，恐將削弱川普政府在與普亭及烏克蘭總統澤倫斯基進行高風險外交談判時的專業判斷，尤其是在試圖結束自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來的戰爭之際。

洩露臥底情報官或特工身份屬重罪，但目前尚不清楚該法律是否適用於政府公開資訊，或者將她列入名單是否構成洩露。加巴德則在宣布撤銷安全許可的備忘錄中表示，她是按照川普命令行事。

CIA拒絕針對這兩起人事發表評論，稱政策不允許透露人事資訊。

川普 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普自稱手握「毀滅中國」底牌！網揶揄：例行嘴砲

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

川普「開除」Fed理事庫克 葉倫批魯莽又惡劣 警告嚴重後果

川普課印度50%關稅上路 專家：恐被排除在關鍵市場外

相關新聞

美新版《國防戰略》點名台灣！「最脆弱關鍵目標」4大戰略方向曝

美國國防部已完成2025年《國防戰略》最終草案，80頁內容大量借鑑副總統范斯的演說訪談，以及國防部次長、對中鷹派代表柯伯...

才喊開放60萬陸生！川普擬限留學生最長待4年 延長需1條件

美國總統川普25日受訪稱，打算允許多達60萬名中國留學生赴美就學，不過幾日後，美國國土安全部長諾姆在27日表示，將公布一...

美國明州天主教學校槍擊案2童死亡 槍手犯案宣言疑寫「殺掉川普」

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯的天主教聖母報喜學校（Annunciation School）27日爆發槍擊案，造成2名孩童死...

美國疾管中心主任傳遭拔官 另4高官也請辭

美國衛生及公共服務部今天表示，不到1個月前宣誓就職的疾病管制暨預防中心（CDC）主任莫納雷斯（Susan Monarez...

川普整肅情報界！撤銷國安官員安全許可 竟讓CIA臥底身分曝光

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）19日宣布撤銷37名現任及前任國家安全官員的安全許可，並在「X」貼出...

美新版國防戰略傳聚焦中國 點出台灣戰略關鍵地位

美國國防部據傳已敲定2025年「國防戰略」（NDS）最終版本，內容大量引用國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Col...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。