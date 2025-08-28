川普整肅情報界！撤銷國安官員安全許可 竟讓CIA臥底身分曝光

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）19日宣布撤銷37名現任及前任國家安全官員的安全許可，並在「X」貼出解密公文與名單。華爾街日報27日披露，此舉讓中央情報局（CIA）官員大吃一驚，因為其中竟包含一名正在臥底的CIA資深官員。

Being entrusted with a security clearance is a privilege, not a right. Those in the Intelligence Community who betray their oath to the Constitution and put their own interests ahead of the interests of the American people have broken the sacred trust they promised to uphold. In… pic.twitter.com/23DUNuVAi0 — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) August 19, 2025

一位知情人士透露，加巴德並不知道該名CIA官員一直在執行臥底任務。另有3位知情人士表示，加巴德辦公室在發布名單前，並未與CIA進行實質諮詢。

3位熟悉相關溝通的人士表示，國家情報總監（DNI）辦公室直到公布前一晚，才將名單送交CIA。2位知情人士透露，DNI辦公室並未就名單編制徵求CIA意見，CIA事先也不知道加巴德隔日在「X」上發布貼文會揭露名單，並且曝光這名臥底CIA官員的身分。

這位遭撤銷安全許可的CIA官員長期負責俄羅斯事務。公開簡歷顯示，此人在情報領域任職逾20年，2014至2017年間於國家情報委員會擔任俄羅斯及歐亞問題專家，今年稍早曾在一次機密情報會議發言，被形容為CIA歐洲與歐亞任務中心的資深執行專案經理。

另一方面，華盛頓郵報報導，在美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日於阿拉斯加舉行峰會前夕，一名CIA資深俄羅斯問題專家夜以繼日地投入工作，協助川普團隊為烏克蘭議題上的高風險外交做準備，確保總統及幕僚掌握完整情報，卻在僅僅四天後接獲通知，安全許可被立即撤銷。

這位不願具名的官員原定即將前往歐洲，接手一項經CIA局長拉特克里夫批准的高階任務，但安全許可是從事情報工作的核心資格，持有人可接觸機密文件，撤銷實際上等同於終止職務，意味著這位資深俄羅斯問題專家長達29年的公職生涯幾乎在數分鐘內劃下句點，成為川普與加巴德主導的清洗行動最新受害者。

加巴德8月19日發布的備忘錄指出，撤銷許可的理由多為所謂「政治化或利用情報達成個人、黨派或非客觀議程」。雖未列明具體違規事實，但被撤銷資格的37人，多數曾參與2016年「通俄門」相關情報評估，或於2019年簽署過要求彈劾川普的公開信。許多現任與前任官員認為，此舉更像是一場以忠誠度為核心的報復性整肅。

多名前官員指出，這波大規模清洗打擊的正是長期負責俄羅斯與烏克蘭事務的資深情報人員，恐將削弱川普政府在與普亭及烏克蘭總統澤倫斯基進行高風險外交談判時的專業判斷，尤其是在試圖結束自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來的戰爭之際。

洩露臥底情報官或特工身份屬重罪，但目前尚不清楚該法律是否適用於政府公開資訊，或者將她列入名單是否構成洩露。加巴德則在宣布撤銷安全許可的備忘錄中表示，她是按照川普命令行事。

CIA拒絕針對這兩起人事發表評論，稱政策不允許透露人事資訊。