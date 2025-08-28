美新版《國防戰略》點名台灣！「最脆弱關鍵目標」4大戰略方向曝

美國國防部已完成2025年《國防戰略》最終草案，80頁內容大量借鑑副總統范斯的演說訪談，以及國防部次長、對中鷹派代表柯伯吉2021年著作《拒止戰略》。消息人士指出，柯伯吉將台灣形容為中國區域野心中「最脆弱卻又最具戰略關鍵性」的目標，新版《國防戰略》將明確指出台灣的關鍵角色。

《國防戰略》（National Defense Strategy）是五角大廈的最高層級戰略指導，決定美國同時能參與多少衝突，影響包括國防預算分配、部隊部署以及軍力現代化等方面。依法律規定，五角大廈每4年須發表新版《國防戰略》。

日經亞洲28日引述知情人士報導，2025年《國防戰略》約80頁，內容大量取材范斯2月在慕尼黑安全會議的演講與多場訪談，還有柯伯吉在2021年出版的著作《拒止戰略：大國衝突時代下的美國防務》（The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict）。

官員指出，本次《國防戰略》將有4大支柱：保衛美國本土、防範中國、加強與盟友及夥伴的責任分擔，以及重振國防工業基礎。

柯伯吉是美國對中鷹派「優先派」的領軍人物，主張防務戰略應聚焦中國。他在2021年著作中指出，若中國成功吞併台灣，將引發骨牌效應，破壞整個地區的權力平衡，威脅美國的安全與繁榮。

柯伯吉將台灣形容為中國區域野心中「最脆弱且具戰略關鍵」的目標。儘管他曾在聽證會因稱「台灣非關美生存核心利益」引起爭議。但消息人士透露，新版《國防戰略》將明確指出台灣的關鍵角色。

柯伯吉的拒止戰略主張，美國及其盟友要發揮威嚇力量，使中國無法實際出兵奪取台灣，或評估代價過高而無法下手。

范斯則曾在多場演說與訪談中傳遞「克制」的外交政策訊號，強調美國介入的限制，並鼓勵歐洲國家自行負責安全，淡化歐洲面臨的外部威脅，轉而凸顯區域內部的挑戰。

日經報導提到，副總統對外交與國防政策影響如此之大，十分罕見。布希政府時期的副總統錢尼被視為少數案例。

2025年報告預計8月31日前提交防長與國安會審閱，預計秋季對外公布，但大部分內容或列為機密。