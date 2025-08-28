美國疾管中心主任傳遭拔官 另4高官也請辭

快訊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國衛生及公共服務部今天表示，不到1個月前宣誓就職的疾病管制暨預防中心（CDC）主任莫納雷斯（Susan Monarez）已經離職，另外4名高層官員也已辭職。

路透社報導，莫納雷斯的律師表示，她正在對遭免職一事提出異議，並指控衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）因為她拒絕支持「不科學的指示」與解雇衛生專家，而將她列為攻擊目標。

疾管中心醫療長侯瑞（Debra Houry）告訴路透社說，她本人和國家呼吸道疾病暨免疫中心（NationalCenter for Immunization and Respiratory Diseases）主任達斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）也在提出辭呈後離開。

另外，國家新興和人畜共通傳染病中心（NationalCenter for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases）主任傑尼甘（Daniel Jernigan）也已辭職。幾天前，該部門才通報美國首起與中美洲「新世界螺旋蠅」蛆病疫情有關的人類病例。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，疾管中心公共衛生數據、監測與科技辦公室（Office of PublicHealth Data, Surveillance and Technology）主任萊登（Jen Layden）也已請辭。

路透社已經見到他們的辭呈。

達斯卡拉基斯在辭呈中寫道：「由於公共衛生持續武器化，我無法再擔任這個角色。」

美國衛生部沒有提供莫納雷斯離開的原因，僅在社群平台X官方帳號上發文表示：「莫納雷斯不再是美國疾病管制暨預防中心主任。我們感謝她為美國民眾所做的貢獻。」

自從小羅勃甘迺迪獲任命為衛生部長以來，就一直針對疫苗政策，並在5月撤回針對孕婦和健康兒童注射COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的聯邦建議。

隨後，小羅勃甘迺迪於6月開除疾管中心疫苗專家諮詢小組的所有成員，改由親自指派的顧問取得代之，其中包括其他反疫苗運動人士。

