美新版國防戰略傳聚焦中國 點出台灣戰略關鍵地位

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國國防部長赫塞斯和國防部政策次長柯伯吉（右）。路透
美國國防部據傳已敲定2025年「國防戰略」（NDS）最終版本，內容大量引用國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）2021年出版的著作《拒止戰略》和副總統范斯的主張。日媒報導，最新NDS將明確指出台灣扮演關鍵角色。

柯伯吉的《拒止戰略》構想，是要美國和盟國強化嚇阻力量，使大陸奪取台灣變得在實質上不可行，或代價高到無法承受。

據官員透露，新版國防戰略有四大支柱：保衛本土、阻止中國、加強和盟友及夥伴的分擔責任，以及重振國防工業基礎。

美國國防部依法必須每四年發布一次國防戰略。柯伯吉在川普第一任期擔任國防部戰略與兵力發展副助理部長時，主導了2018年的版本。

柯伯吉主張美國的防衛戰略應聚焦在中國大陸。他在著作中指出，若中國大陸成功吞併台灣，可能引發骨牌效應，動搖整個區域的力量平衡，進而威脅美國的安全與繁榮。

柯伯吉形容，台灣是中國在區域野心中最脆弱、卻也是最具戰略關鍵性的目標。但他在任命聽證會上曾說台灣不是美國「攸關生存的利益」而引發爭議。

