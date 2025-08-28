美天主教小學槍擊案　FBI定調宗教仇恨犯罪

美國開學週卻爆發槍擊案，槍手今天行兇後自戕身亡。警方正在調查槍手設定今天公開的影片，以推敲動機。美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群媒體X推文表示，已將這起槍擊事件定調為針對天主教徒的本土恐怖主義行為及仇恨犯罪。

23歲的威斯特曼（Robin Westman）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）南端一所天主教學校發動槍擊，造成2名兒童死亡、另有17人受傷。

明尼阿波利斯警察局長歐海拉（Brian O'Hara）下午證實，槍手為羅賓．威斯特曼（Robin Westman），男性，原名羅勃．威斯特曼（Robert Westman）。威斯特曼單獨行動，無重大犯罪記錄，且合法購買作案槍枝。

警方指出，威斯特曼設定在槍擊案發生時，同步於YouTube發布一段宣言影片。影片如今已被執法單位下架。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，影片其中兩段直接以威斯特曼的全名為標題。拍攝者翻閱一本手寫筆記本，展示一個印有耶穌圖像的射擊靶，以及擺放在床上的槍枝、彈匣與子彈。

武器上寫有各種訊息和種族、宗教辱罵字眼，例如「精神病殺手」及「殺掉川普」（Kill DonaldTrump）等，還有彈匣寫上大規模槍擊犯的名字，包括藍札（Adam Lanza）。藍札2012年闖入康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook）濫射，造成26名師生死亡。

影片並展示冗長內容的筆記本，部分以英文書寫，並摻雜一些俄文。內容描述自我厭惡與求死的念頭，還提到作者對校園槍擊案「病態般痴迷」，並畫有藍札的臉。

其中一頁寫著「我非常抱歉」（I’m so sorry）。拍攝者在錄到那一頁時低聲說，「我愛我的家人」，並在影片另一處表示「我不知道還能說些什麼」。

筆記本還畫了一張教堂內部結構圖，與今天的事發地點布局相符。拍攝者將一把刀插在圖上。

法院文件顯示，2019年威斯特曼的母親提出申請，將其姓名由「羅勃．威斯特曼」改為「羅賓．威斯特曼」。

批准申請的法官於2020年1月在判決書中寫道，嫌犯「自我認同為女性，並希望其姓名能反映這一身分」。

根據法院文件，槍手是3個孩子中最小的一個，父母於2013年離婚。當時一家居住在明尼蘇達的哈斯丁（Hastings）。槍手與兩名手足都就讀私立學校。

美國聯邦調查局局長巴特爾在社群媒體X推文表示，已將這起槍擊事件定調為針對天主教徒的本土恐怖主義行為及仇恨犯罪。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980