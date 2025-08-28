川普降半旗悼天主教小學槍擊案　教宗深感哀痛

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一所學校今天舉行晨間彌撒時傳出槍響，總統川普隨後發布公告，命令全美降半旗致哀。教宗良十四世表示對這起事件「深感哀痛」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普表示，今天發布公告是「為了向受害者致哀」。

根據總統的命令，美國國旗將在白宮、全國及美國領土的所有公共建築和場地、軍事基地、海軍基地和艦艇降半旗致哀，直至2025年8月31日。他也下令所有美國大使館、公使館和領事館降半旗。

今天稍早，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，他已「全面聽取這起悲劇槍擊案的簡報」，並指出「聯邦調查局（FBI）已迅速回應並趕往現場。白宮將持續關注這起可怕事件。請與我一同為所有相關人士祈禱」。

法新社報導，史上首位美國籍教宗良十四世（PopeLeo XIV）表示，他對這起悲劇「深感哀痛」。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）今天下午下令，州內所有政府機構立即將美國國旗與明尼蘇達州州旗降半旗。他沒有說明這項命令何時結束，但呼籲個人、企業及其他組織共同參與。

明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察局長歐海拉（Brian O'Hara）表示，這起槍擊案引發執法單位快速回應，約在上午8時30分，警方趕往聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School）。這座教堂與一棟校舍相連。

歐海拉表示，槍手從建築物外接近，從教堂窗外用步槍朝兒童與信眾開火。槍手使用霰彈槍與手槍，這起事件造成2名學生喪生，17人受傷。

歐海拉還說，槍手並無重大犯罪紀錄，最終在教堂後方飲彈自盡。執法單位的消息人士向哥倫比亞廣播公司新聞網透露，槍手是23歲的威斯特曼（RobinWestman），住在明尼阿波利斯市郊。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980