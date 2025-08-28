才喊開放60萬陸生！川普擬限留學生最長待4年 延長需1條件

美國總統川普25日受訪稱，打算允許多達60萬名中國留學生赴美就學，不過幾日後，美國國土安全部長諾姆在27日表示，將公布一項規則草案，限制外國學生在美國的停留期限，最長不得超過4年，到期後須接受國土安全部評估才能延長留美。

國土安全部預計28日公布新草案，外國學生與交換訪客的停留期限，將根據其就讀課程或參與計畫的年限為準，最長不得超過4年。若新規定案，外國學生將需要定期接受國土安全部評估，才能延長留美期限。

政治新聞網POLITICO指出，自1978年起，美國留學生或持有F簽證人士，只要保持全職修課、學業進度正常，即可依「身分有效期限」留在美國。

國土安全部官員表示，此舉是為了糾正外國學生「濫用美國寬容」的系統，以「永遠的學生」身分留在美國。

川普25日在白宮受訪時才表示，將允許60萬名中國學生進入美國大學就讀，讓他的忠實保守派支持者大感意外，引發反彈。如今，又傳出將對留學生增設限制。

多位教育界人士批評，此舉將製造不確定性與官僚障礙，恐嚇退國際學生。

代表500所公私立大學的「總統聯盟」會長費爾布魯姆（Miriam Feldblum）強調，國際學生已受到最嚴格監管，不應再受限制；「全美國際教育者協會」執行長奧芬達（Fanta Aw）則警告，此舉將削弱美國的經濟、創新與全球競爭力。