美國明州天主教學校槍擊案2童死亡 槍手犯案宣言疑寫「殺掉川普」
美國明尼蘇達州明尼亞波利斯的天主教聖母報喜學校（Annunciation School）27日爆發槍擊案，造成2名孩童死亡，另外17人受傷、其中有14人未成年，槍手據報已自戕身亡。媒體披露，做案用槍枝上潦草地寫著反川普及宗教訊息。
NewsNation報導，武器與彈藥上的訊息，襲擊明尼亞波利斯「天使報喜天主教堂」晨間彌撒的槍手已確認為魏斯特曼（Robin Westman），此人上傳至YouTube的影片中，包括一句「殺掉川普」（kill Donald Trump）的訊息。
明尼亞波利斯警察局長奧哈拉（Brian O’Hara）表示，魏斯特曼曾準備一份「某種宣言」，並設下定時在YouTube發布。影片目前已被下架，調查人員正檢視內容，試圖釐清其行兇動機。
據報導，槍手曾拍攝多把武器，包括一支步槍與一把手槍，疑似為一場精心策劃的攻擊做準備，並展示大量子彈與彈匣；其上還以銀色筆潦草寫滿字句與塗鴉。
美國國土安全部（DHS）表示，其中一則訊息寫著「殺掉川普」，另一則標註過去大規模槍擊案兇手的名字。部分武器與彈匣上還留有帶有種族歧視及反同性戀的辱罵字眼。報導指出，槍手對槍械顯得異常執著，影片中鏡頭掃過大批武器與射擊裝備，包括使用過的靶紙與射擊手套。
警方表示，年約20多歲的魏斯特曼攜帶步槍、霰彈槍與手槍，從教堂側面接近，透過窗戶朝坐在長椅上的孩子們開槍，最後在教堂後方飲彈自盡，動機仍在調查中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
