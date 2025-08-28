快訊

美國明州天主教學校槍擊案2童死亡 槍手犯案宣言疑寫「殺掉川普」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國明尼蘇達州明尼亞波利斯天使報喜教堂及天主教學校附近發生槍擊案，警方和急救人員正在現場處理。法新社
美國明尼蘇達州明尼亞波利斯天使報喜教堂及天主教學校附近發生槍擊案，警方和急救人員正在現場處理。法新社

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯的天主教聖母報喜學校（Annunciation School）27日爆發槍擊案，造成2名孩童死亡，另外17人受傷、其中有14人未成年，槍手據報已自戕身亡。媒體披露，做案用槍枝上潦草地寫著反川普及宗教訊息。

NewsNation報導，武器與彈藥上的訊息，襲擊明尼亞波利斯「天使報喜天主教堂」晨間彌撒的槍手已確認為魏斯特曼（Robin Westman），此人上傳至YouTube的影片中，包括一句「殺掉川普」（kill Donald Trump）的訊息。

明尼亞波利斯警察局長奧哈拉（Brian O’Hara）表示，魏斯特曼曾準備一份「某種宣言」，並設下定時在YouTube發布。影片目前已被下架，調查人員正檢視內容，試圖釐清其行兇動機。

據報導，槍手曾拍攝多把武器，包括一支步槍與一把手槍，疑似為一場精心策劃的攻擊做準備，並展示大量子彈與彈匣；其上還以銀色筆潦草寫滿字句與塗鴉。

美國國土安全部（DHS）表示，其中一則訊息寫著「殺掉川普」，另一則標註過去大規模槍擊案兇手的名字。部分武器與彈匣上還留有帶有種族歧視及反同性戀的辱罵字眼。報導指出，槍手對槍械顯得異常執著，影片中鏡頭掃過大批武器與射擊裝備，包括使用過的靶紙與射擊手套。

警方表示，年約20多歲的魏斯特曼攜帶步槍、霰彈槍與手槍，從教堂側面接近，透過窗戶朝坐在長椅上的孩子們開槍，最後在教堂後方飲彈自盡，動機仍在調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

