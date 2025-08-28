川普對風電宣戰 目標是染指格陵蘭？

美國總統川普對美國東岸一個耗資40億美元（約新台幣1,280億元）的風電場專案下達停工令時，計畫背後的再生能源巨頭股東們立刻意識到，這場遊戲已經結束。

規模約新台幣7200億元的退休基金投資主管表示，川普取消由丹麥能源公司沃旭（ Ørsted）主導的專案的決定，使得美國的離岸風能發展「實際上已死」。

該基金持有沃旭約新台幣9億元的股份，該基金指出，現在應由丹麥政治人物與白宮「解決問題」，以恢復公司在美國的發展。

然而，事情並非易事。

英國電訊報27日分析，丹麥與美國的關係跌至冰點，因川普垂涎丹麥擁有的格陵蘭，而哥本哈根拒絕討論任何可能的出售或移交事宜。 沃旭因此陷入夾縫，成為美國總統地緣政治博弈中遭殃的池魚。

許多人認為，川普針對沃旭風電場的行動，是其典型策略，用以向丹麥施壓以達成格陵蘭野心。但這同時也反映出他對風能的強烈反對態度。美國官員在今年四月對挪威能源公司Equinor的50億美元Empire離岸風電專案，也下達類似停工令。該令最終於五月中解除，但白宮自此鎖定多個其他風電專案。

丹麥投資基金投資長謝爾德（Anders Schelde）表示：「作為投資人，我們習慣評估風險。但川普對離岸風能的明顯敵意不同，因為我們無法理解其中邏輯。這是一種『極端政治風險』——難以掌握，因此對沃旭股價是極壞消息。」

沃旭股價在停工令下達後，25日暴跌 16%，創歷史新低，26日周二則反彈 5.8%。該命令援引對國有外資公司在美國水域運作的擔憂，儘管該專案已完成約 80%。

公司如今必須在高昂成本下，要麼爭取撤銷命令，要麼暫停專案。

沃旭將於9月5日請股東對600億丹麥克朗（約新台幣2400 億元）的增資案進行表決，公司表示此資金足以應對包括兩個美國大型專案在內的最壞情況。

沃旭26日為投資人及分析師舉行增資說明會，將向現有股東發行新股。參與者表示，公司未透露如何試圖推翻停工令的計畫。但公司高層表示，兩個專案都已完全符合許可規定，特別是在今年四、五月遇到困難的Equinor。