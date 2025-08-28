中國工程師涉維護五角大廈雲端　美防長促查微軟

美國國防部長赫格塞斯今天表示，國防部發現微軟曾派中國工程師維護五角大廈雲端系統後，已正式發函表達關切，形容此舉是「違背信任」。

路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在上傳社群平台X的影片中說：「我們正要求對微軟（Microsoft）數位護衛計畫（digital escorts program）進行第三方稽核，內容包括相關程式碼，以及中籍人員的所有提交紀錄。」

調查新聞網站ProPublica先前發布一篇報導指稱，與美國國防部簽有數十億美元合約的微軟公司，利用中國工程師來協助管理國防部系統。報告指出，檢查中國勞工工作內容的美國「數位護衛」機制有時缺乏有效監督的技術能力，可能導致國防部某些最「敏感資料」暴露。

根據調查，這些在中國工作的工程師負責處理「影響等級4和5」的資料，僅次於影響等級6的最高機密資訊。據稱，微軟曾向ProPublica回覆，其員工與承包商均遵守「符合美國政府要求和流程」的政策。

ProPublica的報導刊出後，微軟今年7月表示，已終止讓中國境內工程師在美方「數位護衛」監督下為美軍提供技術支援的做法。