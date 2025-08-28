美明尼蘇達州爆槍擊案 2名孩童亡 白宮降半旗哀悼
一所位於明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）的天主教學校27日爆發槍擊案，造成2名孩童死亡，美國總統川普宣布全國國旗降半旗表示哀悼。
明尼亞波利斯一所天主教學校27日爆發槍擊事件，分別造成2名8歲和10歲的孩童死亡，另有17人在槍擊事件中受傷，其中有14名未成年；據報導，槍手已自戕身亡。
對此，川普27日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他已被簡報該槍擊事件，指聯邦調查局探員已抵達現場，白宮將持續監控狀況；副總統范斯也在X平台上指出，聯邦政府官員已在白宮監控情形，希望大家加入祈禱的行列。
川普27日也發布公告（Proclamation），指為了向蒙受暴力的受害者表示尊重，他宣布全國包括白宮和所有公共建築等在內都降半旗，直到8月31日。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
