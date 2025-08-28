美明尼蘇達州爆槍擊案 2名孩童亡 白宮降半旗哀悼

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
一所位於明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）的天主教學校27日爆發槍擊案，造成2名孩童死亡，美國總統川普宣布降半旗表示哀悼。記者陳熙文／攝影
一所位於明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）的天主教學校27日爆發槍擊案，造成2名孩童死亡，美國總統川普宣布降半旗表示哀悼。記者陳熙文／攝影

一所位於明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）的天主教學校27日爆發槍擊案，造成2名孩童死亡，美國總統川普宣布全國國旗降半旗表示哀悼。

明尼亞波利斯一所天主教學校27日爆發槍擊事件，分別造成2名8歲和10歲的孩童死亡，另有17人在槍擊事件中受傷，其中有14名未成年；據報導，槍手已自戕身亡。

對此，川普27日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他已被簡報該槍擊事件，指聯邦調查局探員已抵達現場，白宮將持續監控狀況；副總統范斯也在X平台上指出，聯邦政府官員已在白宮監控情形，希望大家加入祈禱的行列。

川普27日也發布公告（Proclamation），指為了向蒙受暴力的受害者表示尊重，他宣布全國包括白宮和所有公共建築等在內都降半旗，直到8月31日。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

槍擊 川普 白宮

延伸閱讀

川普課印度50%關稅上路 專家：恐被排除在關鍵市場外

川普干預地區聯準銀跡象浮現 動搖Fed獨立性

川普按讚李在明鋼筆效應 南韓文具公司股價大漲

誰能阻止？川普開除庫克恐摧毀Fed獨立性 只能靠3大機構謹守防線

相關新聞

美明尼蘇達州爆槍擊案 2名孩童亡 白宮降半旗哀悼

一所位於明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）的天主教學校27日爆發槍擊案，造成2名孩童死亡，美國總統川普宣布...

川普籲起訴金融巨鱷索羅斯 指策動美國各地暴力示威

美國總統川普今天主張，億萬富豪索羅斯及其子應遭刑事起訴，因為他的家族是全美各地「暴力抗議」幕後主使者。索羅斯家族是右翼人...

剛開學…明尼蘇達州小學爆槍擊2童遇難 槍手自戕身亡

明尼蘇達州明尼拿波利斯一所天主教學校27日發生槍擊事件，州長華茲(Tim Walz)證實警方已對事件作出反應，目前槍手已...

甩川普糾纏走為上策？Fed理事庫克若離職 「錢」景、前途更亮麗

美國總統川普強行開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），指控她四年前房貸文件涉及詐欺，庫克則表示川普「無權」...

川普「開除」Fed理事庫克 葉倫批魯莽又惡劣 警告嚴重後果

美國總統川普宣稱已基於「正當理由」，「開除」聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）。Fed前主席、美國前財政部長...

槓上金融巨鱷！川普怒轟索羅斯：應該用組織犯罪條例條送辦

美國總統川普27日在自家社群平台Truth Social發文槓上索羅斯，稱這位金融巨鱷支持暴力抗爭，應該用組織犯罪條例送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。