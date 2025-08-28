川普籲起訴金融巨鱷索羅斯 指策動美國各地暴力示威

美國總統川普今天主張，億萬富豪索羅斯及其子應遭刑事起訴，因為他的家族是全美各地「暴力抗議」幕後主使者。索羅斯家族是右翼人士熱衷攻擊目標，川普的指控未提事實根據。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「索羅斯（George Soros）和他很棒的極左兒子應該為了他們對暴力抗議和遠不止於此（的事件）提供的支持，依RICO法被起訴。」RICO全稱是反勒索及受賄組織法（ Racketeer Influenced and Corrupt OrganizationsAct）。

美國加州洛杉磯6月因搜捕移民行動大增而爆發街頭抗議時，流傳已久的有關索羅斯家族陰謀論再度甚囂塵上。

匈牙利出生、現年95歲的索羅斯長期因資助進步理念和美國民主黨，而成為歐洲與美國極右派眼中的惡魔。猶太裔的索羅斯多年來遭受的攻擊，往往被指出於反猶太主義。

索羅斯曾無端被指責造成歐洲境內及美國南部邊境的移民危機擴大，以及策動大規模抗議活動，包括2020年美國發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死後爆發的反警示威。

川普在發文中寫道：「索羅斯和他那群心理變態的同夥對我們國家造成了極大傷害！這當中還包括他那些瘋狂的美國西岸友人。」

川普還說：「我們不會再讓這些瘋子繼續撕裂美國了。小心點，我們正在看著你們！」

索羅斯創立的慈善組織「開放社會基金會」（OpenSociety Foundations）痛批川普的說法，並在提供給法新社的聲明寫道：「開放社會基金會並未支持或資助暴力抗議。」索羅斯2023年已宣布將這個組織的控制權交給兒子亞歷山大（Alexander Soros）。