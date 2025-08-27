甩川普糾纏走為上策？Fed理事庫克若離職 「錢」景、前途更亮麗

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯準會理事庫克。路透
聯準會理事庫克。路透

美國總統川普強行開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），指控她四年前房貸文件涉及詐欺，庫克則表示川普「無權」解僱她，並堅決留在工作崗位。

許多媒體評論者指出，庫克的去留與否，關係到Fed作為貨幣決策機構的獨立自主性，事關重大，萬一真的被迫走人，對美國股、債、匯市都是利空消息。

但MarketWatch專欄作家艾倫茲認為，對庫克本人而言，現在最佳選擇應是：「走」為上策。

常言道，「勇敢」貴在能審時度勢。此時離開Fed理事職位，既有尊嚴，成為許多人心目中的女英雄，還能帶來財源滾滾。

例如，以川普「不當解職」為由提告，未來或許可獲六位數美元的賠償。

而且，憑庫克的資歷，不難覓得待遇優渥、地位尊崇的頂尖大學教授職位，遠比在Fed領22萬5,700美元的薪水強。美國經濟協會（AEA）說，美國全職經濟學教授的平均年薪為24萬4,353美元，憑庫克的履歷可望獲得遠超過此數的薪酬。）

庫克離開Fed後，紐約各大出版社可望找上門來洽談出書計畫，一旦成交，價值可達500萬美元。她還可望獲多家財星500大企業邀請出任非執行董事。然後巡迴演講，再賺個數百萬美元入袋。

既有更多收入進帳，又能省去法律麻煩，何樂而不為？

庫克擁有非常傲人的履歷。她在保守的史丹福大學胡佛研究所擔任過研究員，也待過哈佛甘迺迪學院，且為美國和外國政府提供建議。還是研究生時，她就贏得馬歇爾獎學金至牛津大學，獲得第二個學士學位。她在柏克萊取得經濟學博士學位，2022年出任Fed理事之前，在密西根州立大學教書數年。

若是庫克此刻選擇走人，這個策略或許會為她將來凱旋而歸奠定基礎。假如到時候民主黨奪回白宮，力槓川普的庫克肯定會是未來Fed主席熱門人選，或財政部長候選人。

對照下，庫克若堅持留在Fed，會是什麼下場？

在聯邦機構紛紛遭川普染指的時代，Fed恐將步上勞工部統計局（BLS）的後塵，獨立機構地位淪喪。川普肯定會任命某個忠僕為下任Fed主席，在明年5月鮑爾任期屆滿時取而代之。到時候，沒戴MAGA（讓美國再度偉大）紅帽的人，日子恐怕都不好過。Fed只有兩條路可選：順從川普把短期利率砍到1%，導致通膨飆升；或者，威武不屈，然後天天遭川普及其代理人痛罵。

如果庫克留在Fed理事會，將來美國經濟出亂子，也將成為川普的替罪羊。

何苦來哉？何必為了顧全大局，捍衛Fed獨立性，而獨自忍受這一切？

Fed 川普 美國

延伸閱讀

川普「開除」Fed理事庫克 葉倫批魯莽又惡劣 警告嚴重後果

李在明「手中鋼筆」意外虜獲川普芳心 南韓文具公司股價雞犬升天

川普開除Fed理事將掌多數 稱已有屬意接任人選

川普心理弱點 恐為普亭、習近平利用

相關新聞

剛開學…明尼蘇達州小學爆槍擊2童遇難 槍手自戕身亡

明尼蘇達州明尼拿波利斯一所天主教學校27日發生槍擊事件，州長華茲(Tim Walz)證實警方已對事件作出反應，目前槍手已...

甩川普糾纏走為上策？Fed理事庫克若離職 「錢」景、前途更亮麗

美國總統川普強行開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），指控她四年前房貸文件涉及詐欺，庫克則表示川普「無權」...

川普「開除」Fed理事庫克 葉倫批魯莽又惡劣 警告嚴重後果

美國總統川普宣稱已基於「正當理由」，「開除」聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）。Fed前主席、美國前財政部長...

槓上金融巨鱷！川普怒轟索羅斯：應該用組織犯罪條例條送辦

美國總統川普27日在自家社群平台Truth Social發文槓上索羅斯，稱這位金融巨鱷支持暴力抗爭，應該用組織犯罪條例送...

川普怒轟！品牌換新商標挨批「覺醒」 美連鎖鄉村餐廳火速改回

美國連鎖餐廳餅乾桶（Cracker Barrel）先前的品牌重塑計畫引發激烈的「文化論戰」，甚至遭到總統川普批評，業者今...

川普開除Fed理事後果多嚴重？美國民眾恐陷「雙漲」風暴

美國總統川普試圖開除聯準會（Fed）理事庫克，影響可能不容小覷。從其他國家歷史經驗來看，如果川普成功開除庫克，美國老百姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。