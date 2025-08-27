甩川普糾纏走為上策？Fed理事庫克若離職 「錢」景、前途更亮麗

美國總統川普強行開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），指控她四年前房貸文件涉及詐欺，庫克則表示川普「無權」解僱她，並堅決留在工作崗位。

許多媒體評論者指出，庫克的去留與否，關係到Fed作為貨幣決策機構的獨立自主性，事關重大，萬一真的被迫走人，對美國股、債、匯市都是利空消息。

但MarketWatch專欄作家艾倫茲認為，對庫克本人而言，現在最佳選擇應是：「走」為上策。

常言道，「勇敢」貴在能審時度勢。此時離開Fed理事職位，既有尊嚴，成為許多人心目中的女英雄，還能帶來財源滾滾。

例如，以川普「不當解職」為由提告，未來或許可獲六位數美元的賠償。

而且，憑庫克的資歷，不難覓得待遇優渥、地位尊崇的頂尖大學教授職位，遠比在Fed領22萬5,700美元的薪水強。美國經濟協會（AEA）說，美國全職經濟學教授的平均年薪為24萬4,353美元，憑庫克的履歷可望獲得遠超過此數的薪酬。）

庫克離開Fed後，紐約各大出版社可望找上門來洽談出書計畫，一旦成交，價值可達500萬美元。她還可望獲多家財星500大企業邀請出任非執行董事。然後巡迴演講，再賺個數百萬美元入袋。

既有更多收入進帳，又能省去法律麻煩，何樂而不為？

庫克擁有非常傲人的履歷。她在保守的史丹福大學胡佛研究所擔任過研究員，也待過哈佛甘迺迪學院，且為美國和外國政府提供建議。還是研究生時，她就贏得馬歇爾獎學金至牛津大學，獲得第二個學士學位。她在柏克萊取得經濟學博士學位，2022年出任Fed理事之前，在密西根州立大學教書數年。

若是庫克此刻選擇走人，這個策略或許會為她將來凱旋而歸奠定基礎。假如到時候民主黨奪回白宮，力槓川普的庫克肯定會是未來Fed主席熱門人選，或財政部長候選人。

對照下，庫克若堅持留在Fed，會是什麼下場？

在聯邦機構紛紛遭川普染指的時代，Fed恐將步上勞工部統計局（BLS）的後塵，獨立機構地位淪喪。川普肯定會任命某個忠僕為下任Fed主席，在明年5月鮑爾任期屆滿時取而代之。到時候，沒戴MAGA（讓美國再度偉大）紅帽的人，日子恐怕都不好過。Fed只有兩條路可選：順從川普把短期利率砍到1%，導致通膨飆升；或者，威武不屈，然後天天遭川普及其代理人痛罵。

如果庫克留在Fed理事會，將來美國經濟出亂子，也將成為川普的替罪羊。

何苦來哉？何必為了顧全大局，捍衛Fed獨立性，而獨自忍受這一切？