川普「開除」Fed理事庫克 葉倫批魯莽又惡劣 警告嚴重後果

美國總統川普宣稱已基於「正當理由」，「開除」聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）。Fed前主席、美國前財政部長葉倫表示，川普此舉不只違法，而且也很危險，攻擊Fed的舉動已對美國經濟信譽構成威脅，可能引發混亂。

葉倫在投書英國金融時報（FT）的文章中指出，法律明文規定Fed理事任期為14年，以「正當理由」解雇適用於有紀錄的不當行為，「指控」不是正當理由。葉倫表示，庫克一直充分履行職責，川普以「正當理由」開除庫克只是謊言，這是他把蠻橫奪權合理化的藉口。

葉倫強調，這起事件並非只涉及一名Fed理事，而是殺雞儆猴。川普拿庫克開刀，向Fed所有理事及名列聯邦公開市場委員會（FOMC）成員的區域聯準銀行總裁，傳達一個令人不寒而慄的訊息：不認同總統看法的人就是下一個。

這類威脅可能導致Fed官員停止履行職責，不再就貨幣政策提供大眾誠實、專業及獨立的看法。葉倫表示，這可能改變Fed官員投票行為，導致一個以享有獨立地位及成就卓越聞名的機構，淪為隨著總統一時興起念頭和優先要務起舞的傀儡。

葉倫警告，如果市場認定政治命令支配Fed政策，每一場利率決策會議都會喪失信譽，通膨預期可能失控，美元全球準備貨幣的地位也會岌岌可危。投資人和美國盟友都會認定，美國不再有獨立央行。

葉倫表示，外界應對川普試圖解雇庫克感到憤怒，而非視若無睹。國會必須捍衛Fed獨立地位，法院必須終結這場違法的權力遊戲，金融界也必須高聲反擊這波對美元信譽赤裸裸的攻勢。葉倫認為，川普基於個人利益埋首於消滅Fed獨立地位既魯莽又惡劣，而且很不符合美國精神。