槓上金融巨鱷！川普怒轟索羅斯：應該用組織犯罪條例條送辦

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
金融巨鱷索羅斯27日成為美國總統川普的箭靶，稱他應該用組織犯罪條例送辦。美聯社
金融巨鱷索羅斯27日成為美國總統川普的箭靶，稱他應該用組織犯罪條例送辦。美聯社

美國總統川普27日在自家社群平台Truth Social發文槓上索羅斯，稱這位金融巨鱷支持暴力抗爭，應該用組織犯罪條例送辦。

川普說：「索羅斯與其『超棒』的激進左派兒子，應該用反敲詐勒索及腐敗組織法（RICO）送辦，因為他們在全美各地支持暴力抗爭等種種行為。」

「我們將不再允許這些瘋子撕裂美國，他們從未給予美國喘息與自由的空間。索羅斯與他精神失常的同夥，已對我國造成嚴重傷害。這些人包含他瘋狂的西岸朋友。請留意，我們正盯著你。感謝關注此事！」

川普 美國 索羅斯

