川普開除Fed理事後果多嚴重？美國民眾恐陷「雙漲」風暴

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為Fed主席鮑爾（左）及理事庫克（右）。美聯社
圖為Fed主席鮑爾（左）及理事庫克（右）。美聯社

美國總統川普試圖開除聯準會Fed）理事庫克，影響可能不容小覷。從其他國家歷史經驗來看，如果川普成功開除庫克，美國老百姓荷包可能大失血。

川普短期目標可能是施壓Fed降息，但國際歷史案例顯示，總統開除央行官員長期結果可能是利率走揚及通膨升溫。舉例來說，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）2021年開除央行總裁阿格巴爾（Naci Agbal）後土耳其里拉重貶 通膨急遽攀升。路透報導，央行大舉升息是壓垮厄多安的「最後一根稻草」。

阿根廷2010年也發生類似對峙事件，時任總統費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）試圖開除央行總裁雷德拉多（Martin Redrado），理由是雷德拉多拒絕釋出準備金以償還國際債務。這起事件導致阿根廷通膨飆升，即便政府據傳低報數據，物價漲幅仍快速擴大。

立場傾左的Groundwork Collaborative政策與倡議主管、曾擔任拜登政府經濟顧問的瓦奎茲（Alex Jacquez）說：「從土耳其情況來看，如果利率行動撼動央行信譽，而且無視忽視實際經濟情勢，這些行動整體而言通常有弊無利。」

美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員、Fed國際金融部前主任卡明（Steven Kamin）表示，從長期來看，如果Fed喪失獨立地位，而且美國通膨升溫，提供美國政府貸款的投資人可能要求額外補償，意味利率將上升。卡明說：「這會推升買房成本，投資工廠的開銷也會增加，經濟成長將減速，老百姓將受創。」

管控通膨預期是Fed重要工作之一，獨立地位減弱可能導致Fed難以以可信方式控制這些預期。如果消費者和投資人預期未來通膨將升溫，隨著企業搶先開始調漲產品價格，勞工也開始要求擴大加薪幅度，這種預期可能導致預言自我應驗。Fed主席鮑爾上周在傑克森洞發表演說時曾提到這種螺旋式上升的威脅，警告不能視通膨預期穩定為理所當然。

