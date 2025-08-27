川普打擊犯罪 與共和黨國會領袖共推「全面性」法案

美國總統川普今天表示，他正與共和黨籍的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）及聯邦參議院多數黨領袖圖恩（JohnThune），共同合作推動一項針對犯罪的全面性法案。

路透社報導，川普今天在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示：「眾院議長強生和參院領袖圖恩正與我及其他共和黨人合作，推動一項全面犯罪法案（Comprehensive Crime Bill）。這正是我們國家所需要的。」

川普本月接管華盛頓特區警察局，並允許國民兵（National Guard）在華府巡邏時攜帶武器。川普還揚言將擴大美軍部署地點至巴爾的摩、芝加哥等民主黨控制的城市。

川普本週稍早表示，美軍可能派遣兵力前往芝加哥，並已隨時待命，隨時可以到全國各地打擊犯罪。

川普也指示國防部，確保每一個州都配置有能夠迅速動員的國民兵部隊，以協助鎮壓民間動亂，並維護公共安全。