川普開除庫克打官司必輸？背後有更陰狠的目的！

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法律專家說，川普開除聯準會理事庫克（圖）的官司必敗無疑，但川普很可能想打消耗戰，讓庫克付出高額律師費。路透
美國總統川普周一晚間試圖解雇聯準會理事庫克（Lisa Cook）。彭博專欄作家、耶魯大學法學教授卡特（Stephen Carter）撰文指出，川普必敗無疑，但他懷疑勝敗不是重點，川普的目的是對庫克發動「消耗戰」。

屬於川普人馬的聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特日前致函司法部，要求對庫克涉嫌不當申請房貸的行為展開刑事調查。

但那封轉介函既非起訴，也不是逮捕令，法律效力極低，無法構成川普解雇庫克的「正當理由」（for cause）。法院幾乎一定會迅速叫停川普的行動。卡特說，這是庫克必然贏得訴訟的原因。

但川普真正的目的，可能是要讓庫克陷入高昂法律費用的泥淖，即便最終無罪，光是律師費，對一名政府官員的薪資水準而言，就是非常沉重的負擔。相較之下，白宮能動用超過4萬名律師資源，川普想對付反對者需要零成本。

川普此舉是在傳遞訊號：凡是膽敢抵制他意志的官員，都可能付出龐大代價。

卡特提到美劇《白宮風雲》其中一集，總統正接受特別檢察官調查，白宮法律顧問建議一位被傳喚的年輕幕僚雇請律師。幕僚問那要花多少錢。他得到的回答是：「假設你什麼都沒看見、沒聽見、沒做錯，大約10萬美元。」那是2001年的行情。如今可想而知只會更高。

