川普歡迎60萬中國留學生赴美 保守派支持者反彈

美國總統川普宣布，將允許60萬名中國學生進入美國大學就讀，這番言論似乎讓他的忠實保守派支持者大感意外，並引發反彈。

美聯社報導，這項立場與川普政府過去做法相悖。川普政府先前對學生簽證增加新的審查程序、試圖阻止哈佛大學招收外國學生，並擴大終止國際學生在美就讀資格的範圍。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年5月曾點名中國，表示國務院將撤銷與中共有關聯的學生簽證，並加強對新申請人的審查。中國是美國第2大國際學生來源國。

川普昨天這番言論，令外界對美國政府採取嚴格簽證政策及對中國立場更加混淆，也再度凸顯他與「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤之間的分歧。這些支持者主張「美國優先」路線，且反對美國介入近期的以色列與伊朗戰事。

目前不清楚川普為何突然宣布將開放多達60萬名中國學生赴美求學，這比2023-2024學年度實際註冊的中國學生人數多出一倍以上，而過去幾年來，赴美求學的中國學生人數持續下滑。白宮與國務院尚未回應置評要求。

●川普態度大逆轉

川普昨天告訴媒體：「習主席希望我訪問中國。這是非常重要的關係。如各位所知，我們透過關稅和其他措施向中國收了很多錢。我聽到很多關於『我們不會讓他們的學生過來』的說法，但我們會允許他們來美國，我們會讓他們來，這很重要，60萬名學生。」

川普今天在內閣會議重申這項立場，還說「很榮幸」有中國學生在美求學，並稱他們協助維持美國大學運作。

川普說：「我告訴習主席，我們很榮幸有他們的學生來到這裡。當然，我們會仔細檢查，確認到底是哪些人（來到美國）。」

中國外交部也表示，川普6月與中國國家主席習近平通話時曾說，「美方歡迎中國留學生來美學習」。

這與國務院5月底宣布的政策明顯不同，當時國務院表示將「積極撤銷中國學生簽證，包括那些與中共有關聯或在關鍵領域就讀的學生」。

●有多少中國學生赴美求學？

中國赴美留學生人數在2019-2020學年度來到巔峰，達37萬2532人。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，人數逐年下滑，2022年為28萬9526人，2023年進一步降至27萬7398人。

專家表示，隨著美中關係緊張與中國人口數下滑，中國赴美留學生人數可能將進一步減少。

川普昔日首度執政時，曾禁止就讀與中國軍方有關院校的中國研究生入境。

●川普支持者反應

川普前幕僚巴農（Steve Bannon）今天批評說：「目前不應有任何外國學生來美」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天在福斯新聞網（Fox News）節目「殷格拉漢觀點」（TheIngraham Angle）中為川普說話，稱川普是出於「理性的經濟考量」，還說如果沒有這些外國學生，美國15%的大專院校將關門。

節目主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）則說：「我完全無法理解，這是60萬個美國孩子得不到的入學名額。」

根據美洲教育者年會（NAFSA）分析，2023-2024學年度的國際學生為美國經濟貢獻438億美元，並支撐了37萬8175個就業機會。

喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie TaylorGreene）則提出質疑說：「如果不讓這些中國學生來美就讀會導致15%的學校倒閉，那這些學校本來就該倒閉，因為是靠中共在撐著。」

●中國反應

中國駐美大使館未立即回應置評要求。不過中國外交部曾批評「美方頻繁對中國赴美留學生採取歧視性、政治性、選擇性執法」。