快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

川普政府告馬里蘭州15法官遭駁回 法官嚴斥白宮

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國聯邦法官柯藍（Thomas Cullen）今天駁回川普政府針對馬里蘭州15位聯邦地區法院法官的訴訟，並嚴斥白宮攻擊司法體系的行為。

法新社報導，聯邦地區法院法官柯藍是川普在昔日首度執政時任命，他駁回的是由司法部提出、針對馬里蘭州所有15位聯邦地區法院法官的罕見訴訟。

馬里蘭州聯邦地區法院首席法官先前下令，要求川普政府在驅逐無證移民前，給予他們48小時的申訴時間。司法部隨後提起訴訟。

司法部並未就這項命令向上級法院上訴，反而罕見地對馬里蘭州15位聯邦地區法院法官提訴，指控他們「司法越權」。

這些法官全數列被告，平常在維吉尼亞州聯邦地區法院任職的柯藍被指派審理此案。

柯藍在37頁裁定書中表示，針對聯邦法官提告是「前所未見且可能引發災難」的舉動，「如果行政部門確實認為被告的常設命令違法，應該利用所有聯邦訴訟當事人向來可以採取的可靠途徑：應該上訴」。

柯藍也嚴斥白宮針對司法體系的攻擊行為。

他提到，川普政府官員數月來形容全國各地的聯邦地區法院法官是「左翼」、「自由派」、「激進」、「流氓」、「精神失常」等，甚至更難聽的話。

他還說：「儘管政府三權分立之間存在一定程度的緊張關係，為我國憲政體制的特徵，但行政部門如此合力抹黑和責難做出對其不利裁決的個別法官，不僅前所未見，也令人遺憾。」

法官 司法

延伸閱讀

川普政府訴請最高法院介入 對外援經費支付喊卡

川普：若普亭不同意俄烏停火 擬對俄祭經濟制裁

新唐人白宮記者遭蒙面持槍人搶劫 川普內閣會議關切

川普內閣會議開了3小時17分鐘 打敗鉅片鐵達尼長度

相關新聞

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

SpaceX公司延遲2天後，26日終於發射「超重型」星艦（Super Heavy-Starship）火箭，展開高風險的返...

川普開除庫克打官司必輸？背後有更陰狠的目的！

美國總統川普周一晚間試圖解雇聯準會理事庫克（Lisa Cook）。彭博專欄作家、耶魯大學法學教授卡特（Stephen C...

川普政府訴請最高法院介入 對外援經費支付喊卡

美國總統川普政府今天訴請聯邦最高法院介入，審理凍結對外援助機構數十億美元經費一事，並解除一項迫使政府持續付款的禁制令

美11歲女童家中產子！繼父DNA證實為生父 母涉嫌縱容虐待

美國奧克拉荷馬州發生一起駭人聽聞的案件，一名年僅11歲的女孩在家中分娩後，繼父因涉嫌兒童性猥褻罪被捕並面臨指控，母親則被...

川普內閣會議開了3小時17分鐘 打敗鉅片鐵達尼長度

美國總統川普今天在白宮召開直播內閣會議，長約3小時17分鐘，打敗片長大概3小時15分鐘的經典時代大片鐵達尼。美媒指出，史...

泰勒絲宣布嫁球星男友！宿敵川普罕見說好話了

美國流行天后泰勒絲26日在社群驚喜宣布與NFL球星男友凱爾西訂婚，消息瞬間引爆全球，貼文不到一天吸引超過2200萬人按讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。