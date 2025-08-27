美11歲女童家中產子！繼父DNA證實為生父 母涉嫌縱容虐待

美國奧克拉荷馬州發生一起駭人聽聞的案件，一名年僅11歲的女孩在家中分娩後，繼父因涉嫌兒童性猥褻罪被捕並面臨指控，母親則被控縱容虐待。承辦此案的檢察官表示，這可能是「我起訴過的最嚴重案件」。

根據衛報、NBC新聞與當地媒體報導，奧克拉荷馬州馬斯科吉（Muskogee）郡檢察官辦公室25日正式起訴34歲的沃克（Dustin Walker），原因是DNA測試證實他是案中新生兒的父親，同案被起訴的33歲女子切麗（Cherie Walker）則是女孩的母親。

根據法庭記錄和新聞報導，兩人最初因女孩16日在家中生下一名足月嬰兒而被捕，分別被控一項兒童疏忽重罪。檢察官哈特森（Jennifer Hutson）受訪時表示，儘管兩人聲稱不知道女孩懷孕，但這位未成年人「身材相當嬌小」，新生兒的體型卻很正常。

哈特森也提到，受害女孩已超過一年未曾就醫，導致任何可能接觸她的醫護人員無法發現她懷有身孕，也無法依法律通報。此外，因為女孩沒有上學或在家自學，使得懷孕更難被外界發現。

哈特森表示：「這個孩子受到創傷，她經歷可怕的折磨。不僅有人使她懷孕，還在家中無醫療協助下分娩，這將伴隨她的一生。」

法庭記錄指出，DNA測試確認沃克是新生兒的生父後，檢方25日追加指控他從1月起對該名女孩進行性虐待，導致，導致她懷孕生子，同時也對切麗追加協助性侵兒童的指控。

另外，兩人還被控至少自今年1月起就疏於照顧另外5名共同撫養的兒童。據報導，這些兒童年齡介於2歲至9歲之間，「生活在極惡劣的環境」，已於26日被帶離家中。法庭文件稱「受害者被發現生活在狗糞中，身上沒有衣物。」

當地媒體報導，沃克與切麗因未繳納10萬美元保釋金而被拘留，暫定9月出庭；如果依被控罪名獲判有罪，可能面臨終身監禁。目前尚不清楚兩人是否有律師代理。

哈特森在聲明中表示：「這是我曾起訴過的最嚴重的兒童性虐待與疏忽監護案件之一，甚至可能是我起訴過最嚴重的案件。」