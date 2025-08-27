快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

美11歲女童家中產子！繼父DNA證實為生父 母涉嫌縱容虐待

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國奧克拉荷馬州發生一名年僅11歲的女孩在家中分娩後，繼父因涉嫌兒童性猥褻罪被捕並面臨指控，母親則被控縱容虐待。示意圖。路透
美國奧克拉荷馬州發生一名年僅11歲的女孩在家中分娩後，繼父因涉嫌兒童性猥褻罪被捕並面臨指控，母親則被控縱容虐待。示意圖。路透

美國奧克拉荷馬州發生一起駭人聽聞的案件，一名年僅11歲的女孩在家中分娩後，繼父因涉嫌兒童性猥褻罪被捕並面臨指控，母親則被控縱容虐待。承辦此案的檢察官表示，這可能是「我起訴過的最嚴重案件」。

根據衛報、NBC新聞與當地媒體報導，奧克拉荷馬州馬斯科吉（Muskogee）郡檢察官辦公室25日正式起訴34歲的沃克（Dustin Walker），原因是DNA測試證實他是案中新生兒的父親，同案被起訴的33歲女子切麗（Cherie Walker）則是女孩的母親。

根據法庭記錄和新聞報導，兩人最初因女孩16日在家中生下一名足月嬰兒而被捕，分別被控一項兒童疏忽重罪。檢察官哈特森（Jennifer Hutson）受訪時表示，儘管兩人聲稱不知道女孩懷孕，但這位未成年人「身材相當嬌小」，新生兒的體型卻很正常。

哈特森也提到，受害女孩已超過一年未曾就醫，導致任何可能接觸她的醫護人員無法發現她懷有身孕，也無法依法律通報。此外，因為女孩沒有上學或在家自學，使得懷孕更難被外界發現。

哈特森表示：「這個孩子受到創傷，她經歷可怕的折磨。不僅有人使她懷孕，還在家中無醫療協助下分娩，這將伴隨她的一生。」

法庭記錄指出，DNA測試確認沃克是新生兒的生父後，檢方25日追加指控他從1月起對該名女孩進行性虐待，導致，導致她懷孕生子，同時也對切麗追加協助性侵兒童的指控。

另外，兩人還被控至少自今年1月起就疏於照顧另外5名共同撫養的兒童。據報導，這些兒童年齡介於2歲至9歲之間，「生活在極惡劣的環境」，已於26日被帶離家中。法庭文件稱「受害者被發現生活在狗糞中，身上沒有衣物。」

當地媒體報導，沃克與切麗因未繳納10萬美元保釋金而被拘留，暫定9月出庭；如果依被控罪名獲判有罪，可能面臨終身監禁。目前尚不清楚兩人是否有律師代理。

哈特森在聲明中表示：「這是我曾起訴過的最嚴重的兒童性虐待與疏忽監護案件之一，甚至可能是我起訴過最嚴重的案件。」

懷孕 新生兒

延伸閱讀

父母爭親權！兒子「愛爸爸跟愛媽媽一樣多」 法院長篇裁定超催淚

南橫墜谷李姓一家五口DNA確認2死 3失蹤已聲請死亡宣告

11歲女童家中產子 父母被捕謊稱「不知懷孕」…真相令人髮指

當女團還有禁止懷孕條款！人氣二代團Rainbow成員超敢說 這位因19歲懷孕「肚子藏不住」退團最後還離婚

相關新聞

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

SpaceX公司延遲2天後，26日終於發射「超重型」星艦（Super Heavy-Starship）火箭，展開高風險的返...

泰勒絲宣布嫁球星男友！宿敵川普罕見說好話了

美國流行天后泰勒絲26日在社群驚喜宣布與NFL球星男友凱爾西訂婚，消息瞬間引爆全球，貼文不到一天吸引超過2200萬人按讚...

川普政府訴請最高法院介入 對外援經費支付喊卡

美國總統川普政府今天訴請聯邦最高法院介入，審理凍結對外援助機構數十億美元經費一事，並解除一項迫使政府持續付款的禁制令

美11歲女童家中產子！繼父DNA證實為生父 母涉嫌縱容虐待

美國奧克拉荷馬州發生一起駭人聽聞的案件，一名年僅11歲的女孩在家中分娩後，繼父因涉嫌兒童性猥褻罪被捕並面臨指控，母親則被...

川普內閣會議開了3小時17分鐘 打敗鉅片鐵達尼長度

美國總統川普今天在白宮召開直播內閣會議，長約3小時17分鐘，打敗片長大概3小時15分鐘的經典時代大片鐵達尼。美媒指出，史...

川普威脅下 比爾蓋茲基金會停止金援民主黨相關組織

美國最大的慈善機構——微軟共同創辦人成立的蓋茲基金會，默默停止支持一個與民主黨密切相關且受到保守派批評的非營利網絡，對自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。