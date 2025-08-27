快訊

川普政府訴請最高法院介入 對外援經費支付喊卡

中央社／ 波士頓26日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普政府今天訴請聯邦最高法院介入，審理凍結對外援助機構數十億美元經費一事，並解除一項迫使政府持續付款的禁制令。

路透社報導，美國司法部向最高法院提出緊急聲請，指出哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院合議庭本月稍早以2比1裁定應推翻禁制令。最高法院目前保守派大法官以6比3占多數。

儘管有此裁定，華府聯邦地區法院法官阿里（AmirAli）發出的禁制令仍然有效。聯邦上訴法院全院上週拒絕中止禁制令。阿里昨天也駁回類似的聲請。

川普在今年1月20日上任當天便下令凍結所有對外援助90天。他的行政命令隨後引發一連串強硬措施，以削弱美國主要對外援助機構「美國國際開發總署」（USAID），包括讓大部分員工休假，並探討將這個原本獨立的機構納入國務院管轄。

兩個獲得聯邦資助的非營利組織「愛滋疫苗倡議聯盟」（AIDS Vaccine Advocacy Coalition）與「新聞發展網路」（Journalism Development Network）提起訴訟，主張川普政府凍結資金的舉措違法。

川普政府在遞交最高法院的文件中表示，受到禁制令約束的國會核撥經費高達數百億美元，其中約有120億美元須由國務院在9月30日之前支出，否則就會失效。

川普政府表示，若最高法院不介入，政府將被迫在到期日前繼續付款。

