歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

SpaceX公司延遲2天後，26日終於發射「超重型」星艦（Super Heavy-Starship）火箭，展開高風險的返航飛行。

Liftoff of Starship! pic.twitter.com/d6d2hHgMa0 — SpaceX (@SpaceX) 2025年8月26日

CBS新聞報導，SpaceX今年稍早雖經歷連續三次發生災難性失敗，原定24日進行第十次「超重型」星艦的測試飛行，卻因地面設備故障取消，25日的第二次嘗試則因多雲天氣告吹。

直到美東部時間26日晚間7時30分，「超重型」助推器的33具猛禽引擎點火，伴隨震撼地面的轟鳴和火焰噴射，讓這枚40層樓高的火箭從德州墨西哥灣沿岸的星際基地升空。

這枚有史以來最強大的火箭在1600萬磅推力的作用下衝向太空，升空時一帆風順，場面壯觀。初始階段進展順利，高230英尺的超重型助推器將星艦上級火箭送入高空後分離，翻轉。

助推器設計可自動返回發射塔，由巨型機械臂在空中抓取，此前已成功完成三次測試。但此次飛行瞄準墨西哥灣，飛行控制員刻意關閉用於著陸的引擎，迫使其切換到備用引擎，以模擬故障情況。助推器一路表現平穩，按計劃順利在德州墨西哥灣濺落。

Super Heavy initiates its landing burn and softly splashes down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/BZ3Az4GssC — SpaceX (@SpaceX) 2024年11月19日

星艦上級火箭在今年稍早的三次飛行中，曾因燃料洩漏、引擎關閉和失控而被摧毀。本次測試飛行似乎按照設計運作，升空九分鐘後引擎按計劃關閉，進入亞軌道軌跡，升空後約1小時6分鐘，在印度洋濺落。