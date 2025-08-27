泰勒絲宣布嫁球星男友！宿敵川普罕見說好話了

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普26日得知泰勒絲喜訊也罕見送上祝福。圖為川普7月22日在白宮接待共和黨議員。法新社
美國總統川普26日得知泰勒絲喜訊也罕見送上祝福。圖為川普7月22日在白宮接待共和黨議員。法新社

美國流行天后泰勒絲26日在社群驚喜宣布與NFL球星男友凱爾西訂婚，消息瞬間引爆全球，貼文不到一天吸引超過2200萬人按讚，兩人的訂婚戒更讓品牌Signet Jewelers股價飆漲近4%，就連素來和泰勒絲「互看不順眼」的美國總統川普，這回也罕見地放下成見，送上祝福。

泰勒絲26日在社群甜蜜公布喜訊，曬出小倆口在花園環繞下，凱爾西對她單膝下跪，還有深情擁抱，並曬出訂婚戒美照。泰勒斯更俏皮寫下：「你的英文老師和體育老師要結婚囉！」

泰勒絲在美東時間26日下午1時（台灣時間27日凌晨1時）發文，截至台灣時間上午8時，已吸引超過2200萬人按讚與超過140萬分享。

國會山報報導，就連多次對泰勒絲冷嘲熱諷的川普，被問及泰勒絲訂婚消息時，罕見送上祝福。川普表示：「我認為凱爾西是很優秀的球員，很好的人，泰勒絲也是很棒的人，祝福他們好運。」

川普因泰勒絲2024年並未表態支持自己而多次對她冷嘲熱諷，更曾直言「討厭」泰勒絲，稱她「已經不受歡迎」。

另一方面，消息曝光後，粉絲對訂婚戒超級好奇，鍵盤偵探很快查出這枚戒指來自Signet Jewelers。品牌股價應聲大漲。根據財經新聞網CNBC，其股價在正規交易時段大漲3.12%，之後在盤後交易再度上漲0.48%。

美國流行天后泰勒絲26日曬出與凱爾西的訂婚戒，網友很快搜出來自Signet Jewelers，品牌股價應聲大漲近4%。路透
美國流行天后泰勒絲26日曬出與凱爾西的訂婚戒，網友很快搜出來自Signet Jewelers，品牌股價應聲大漲近4%。路透
美國流行天后泰勒絲26日在社群驚喜宣布與NFL球星男友凱爾西訂婚。路透
美國流行天后泰勒絲26日在社群驚喜宣布與NFL球星男友凱爾西訂婚。路透

