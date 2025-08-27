快訊

中南部昨午後大雷雨+急降溫 專家揭原因：周五起又有一波

iPhone 17 Air新機「七大亮點」期待！將有這4色+2400萬畫素前鏡頭

iPhone 17系列還有驚喜？蘋果秋季發表會9月10日凌晨1點登場

川普威脅下 比爾蓋茲基金會停止金援民主黨相關組織

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
比爾蓋茲基金會與親民主黨的非營利組織劃清界線。歐新社
比爾蓋茲基金會與親民主黨的非營利組織劃清界線。歐新社

美國最大的慈善機構——微軟共同創辦人成立的蓋茲基金會，默默停止支持一個與民主黨密切相關且受到保守派批評的非營利網絡，對自由派而言是一次具有象徵意義的打擊。

根據《紐約時報》審閱的基金會內部公告，蓋茲基金會於6月底決定停止向由諮詢公司阿拉貝拉（Arabella Advisors）管理的非營利基金提供補助金。

這一決定在進步派慈善領域引發不安。一些與阿拉貝拉合作的非營利組織已經開始與該公司保持距離，以維持與蓋茲基金會的關係，該基金會主要支持全球健康計畫。

對於最終受益於基金會補助的組織來說，涉及的巨額資金不容小覷。根據基金會的記錄，過去16年，蓋茲基金會已撥款或承諾約4.5億美元給阿拉貝拉管理的非營利基金。

在6月24日的內部公告中，基金會官員表示，該決定是出於希望更直接與補助接受者合作，並減少使用中介的意願。

公告中寫道：「團隊越來越直接與計畫合作夥伴，那些深深植根於我們服務的社區且與我們使命高度一致的組織合作。展望未來，這是我們與這些合作夥伴建立更深、更持久關係的機會，也是我們希望留下的遺產類型。」

近年來，阿拉貝拉因其與將資金導向進步事業的團體合作，成為保守派緊盯的目標。隨著川普重返白宮，政治風險進一步加劇。

近幾個月來，比爾蓋茲越來越專注於保護他創辦並領導近30年的慈善機構，特別是在川普威脅對與民主黨政治有聯繫的個人慈善家及其特定非營利組織的免稅地位時。蓋茲已採取一系列行動，包括淡化川普所反對的多樣性和包容性計畫，以保護其慈善機構免受政治壓力。

基金會在聲明中表示，與阿拉貝拉斷絕關係是「基於我們對合作關係和運營模式定期戰略評估的商業決定」。

關係 川普 民主黨

延伸閱讀

對付高校「玩得很過癮」！川普揚言哈佛至少付154億換解凍聯邦撥款

川普擬下調藥價最高1500％！網憂：美國降價全球漲價

川普揚言「中國不給稀土就課200％關稅」 網酸：放羊的孩子

開除聯準會理事庫克 川普：很快取得多數席次

相關新聞

泰勒絲宣布嫁球星男友！宿敵川普罕見說好話了

美國流行天后泰勒絲26日在社群驚喜宣布與NFL球星男友凱爾西訂婚，消息瞬間引爆全球，貼文不到一天吸引超過2200萬人按讚...

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

川普政府26日宣布，將針對申請美國公民身分的移民重啟「鄰里查訪」（neighborhood checks），調查其居住地...

態度轉彎？ 川普：我跟習近平說過 很榮幸中國學生留學美國

美國國務院今年5月宣布將大力撤銷中國學生簽證，強化審查程序，不過美國總統川普近日態度放軟，他26日表示，他喜歡中國學生到...

開除聯準會理事庫克 川普：很快取得多數席次

美國總統川普25日以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克（Lisa Cook），不過庫克的律師已表明將對...

川普威脅下 比爾蓋茲基金會停止金援民主黨相關組織

美國最大的慈善機構——微軟共同創辦人成立的蓋茲基金會，默默停止支持一個與民主黨密切相關且受到保守派批評的非營利網絡，對自...

對付高校「玩得很過癮」！川普揚言哈佛至少付154億換解凍聯邦撥款

美國總統川普26日在內閣會議上表示，作為恢復聯邦撥款的條件，哈佛大學要支付高達5億美元（新台幣約154億元）的和解金，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。