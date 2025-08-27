川普威脅下 比爾蓋茲基金會停止金援民主黨相關組織

美國最大的慈善機構——微軟共同創辦人成立的蓋茲基金會，默默停止支持一個與民主黨密切相關且受到保守派批評的非營利網絡，對自由派而言是一次具有象徵意義的打擊。

根據《紐約時報》審閱的基金會內部公告，蓋茲基金會於6月底決定停止向由諮詢公司阿拉貝拉（Arabella Advisors）管理的非營利基金提供補助金。

這一決定在進步派慈善領域引發不安。一些與阿拉貝拉合作的非營利組織已經開始與該公司保持距離，以維持與蓋茲基金會的關係，該基金會主要支持全球健康計畫。

對於最終受益於基金會補助的組織來說，涉及的巨額資金不容小覷。根據基金會的記錄，過去16年，蓋茲基金會已撥款或承諾約4.5億美元給阿拉貝拉管理的非營利基金。

在6月24日的內部公告中，基金會官員表示，該決定是出於希望更直接與補助接受者合作，並減少使用中介的意願。

公告中寫道：「團隊越來越直接與計畫合作夥伴，那些深深植根於我們服務的社區且與我們使命高度一致的組織合作。展望未來，這是我們與這些合作夥伴建立更深、更持久關係的機會，也是我們希望留下的遺產類型。」

近年來，阿拉貝拉因其與將資金導向進步事業的團體合作，成為保守派緊盯的目標。隨著川普重返白宮，政治風險進一步加劇。

近幾個月來，比爾蓋茲越來越專注於保護他創辦並領導近30年的慈善機構，特別是在川普威脅對與民主黨政治有聯繫的個人慈善家及其特定非營利組織的免稅地位時。蓋茲已採取一系列行動，包括淡化川普所反對的多樣性和包容性計畫，以保護其慈善機構免受政治壓力。

基金會在聲明中表示，與阿拉貝拉斷絕關係是「基於我們對合作關係和運營模式定期戰略評估的商業決定」。