對付高校「玩得很過癮」！川普揚言哈佛至少付154億換解凍聯邦撥款

美國總統川普26日在內閣會議上表示，作為恢復聯邦撥款的條件，哈佛大學要支付高達5億美元（新台幣約154億元）的和解金，並稱這所名校「非常糟糕」。

CNN報導，川普向教育部長麥克曼（Linda McMahon）說：「我們至少要從哈佛拿到5億美元，琳達，不要談判。他們一直非常糟糕，不要談判。」哈佛尚未立即回應置評請求。

川普政府辯稱，這項舉措是為了在以哈戰爭期間打擊校園反猶太主義。但哈佛大學一直是川普政府主要攻擊目標之一，也是唯一一所直接在法庭上對抗白宮的學校，成為學術自由、聯邦資金與校園監管等更廣泛衝突的中心。雙方迄今仍未達成協議，而白宮內部認為，對付哈佛這所美國最精英的學術機構，是一個對川普有利的政治議題。

川普政府8月初下令全面審查哈佛大學受聯邦資助的研究計畫，威脅要取得該校利潤豐厚的專利權。商務部長盧特尼克致函哈佛大學校長加伯，強烈指責哈佛大學違反了與研究計畫和專利相關的法律和合約要求，稱商務部已根據拜杜法（Bayh-Dole Act）啟動「強制進場」程序，可能允許政府收回專利權、以專利權所有人身分准予授權。

在26日的內閣會議上，盧特尼克表示，川普政府在跨部門合作施壓高等學府時「玩得很過癮」，並舉例說明政府最近採取行動，試圖解決由聯邦資金支持的大學研究專利所有權問題。

他說：「所以我們要和他們做個交易，也就是說，如果我們給他們錢，你不覺得美國和納稅人也應該分一杯羹嗎？」

盧特尼克表示：「我是說，我們真的玩得很過癮，你知道嗎？因為琳達在打擊哈佛，她會說：『我們現在能做什麼？』我們給他們寄一封專利信，再打他們一次。所以我們一起玩得很過癮。」