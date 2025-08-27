新唐人白宮記者遭蒙面持槍人搶劫 川普內閣會議關切

美國總統川普在美東時間26日內閣會議上提到華府治安，並點名新唐人白宮記者陶明，請她分享2023年在光天化日下於華府遭持槍蒙面人搶走手機的經過。陶明當時拒絕交出手機，卻遭嫌犯以槍托猛擊，她從此深受心理創傷，不敢夜間在華府獨行。

川普今天中午於白宮召開內閣會議時提到聯邦接管華府治安，並希望將此做法擴大到芝加哥等地。他特地請陶明談遭遇持槍搶劫並被槍托攻擊的經歷，強調在這屆政府執政期間，不會讓這種事發生。

陶明站在大型會議桌後方，面對川普及重要內閣成員說明事發當時是週六早晨，她正前往工作地點，「一名戴黑色滑雪面罩的年輕人用槍指著我的臉，要我交出手機、錢包、筆電和其他物品」。陶明拒絕後，對方以槍柄擊打她臉頰後逃逸。

她表示，如果當時嫌犯開槍，她可能會就這樣死在荒郊野外，家人和朋友都不會知道。當時是2023年，陶明的華府工作生涯剛起步，尚未成家。

自那日起，陶明和家人心理受創，不敢在華盛頓特區夜間獨行，家人也非常擔心。陶明尤其感謝川普改善治安，讓自己、家人和即將出生的孩子更有安全感。

川普日前派約800名國民兵及數百名聯邦執法人員進駐華府，協助打擊犯罪與處理遊民問題。地方官員質疑聯邦介入的必要性，華府市長鮑賽（MurielBowser）則指出當地「犯罪率大幅下降」、「暴力犯罪已降至30年新低」。

川普對陶明說：「當時槍口對著你的頭，你大概也覺得嫌犯會扣下扳機」。因為這些人根本不懂什麼是道理，完全不在乎。對他來說，扣扳機是一件很小的事，「我相信他以前也做過」。

陶明擔任新唐人白宮記者前，曾在紐約總部報導美國政治及美中關係。她擁有波士頓大學新聞學與經濟學學位。