川普內閣會議開了3小時17分鐘 打敗鉅片鐵達尼長度

中央社／ 華盛頓26日專電
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普今天在白宮召開直播內閣會議，長約3小時17分鐘，打敗片長大概3小時15分鐘的經典時代大片鐵達尼。美媒指出，史上最長的內閣會議於1982年舉行，當時西德總理為解決預算危機，連續開了3天。

會議一開始，川普突然提到外貌在政治中並不重要，還說如果讚美司法部長邦迪（Pam Bondi）的長相，自己恐怕會葬送政治生涯。「我絕不會說她漂亮，因為那會是我政治生涯的終點。」

接下來，川普話題跳躍，從藥價、家具關稅、人工智慧到風力發電機，甚至稱要恢復華府死刑以及擴大國民兵在芝加哥、巴爾的摩的部署，並讚第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）宣布的新AI兒童倡議。

在美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國防部長（Pete Hegseth）等閣員陪同下，川普不斷切換主題，從燃油與雞蛋價格、加州水資源，到痛批「假新聞」媒體及政敵。

他同時誇獎盧比歐「為這個位置而生，不需要再競選其他職位」。外界認為這番話耐人尋味，因為盧比歐被視為2028年共和黨總統熱門候選人。

談到外界批評自己是獨裁者，川普反駁：「大家說我是獨裁者，但我能止住犯罪。很多人會說，如果這樣的話，他們寧願有一個獨裁者。但我不是獨裁者，我只是知道如何打擊犯罪。」

當媒體問到流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與交往2年多的職業美式足球聯盟NFL酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）訂婚消息時，川普說，雖然他先前與泰勒絲有過不愉快，但他祝兩人「好運連連」。

「我認為他是個很棒的人。我認為她是個了不起的人」，川普說。

在去年的美國總統大選中，泰勒絲曾公開大力支持川普競爭對手、民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）。川普當時在「真實社群」發文稱，「我討厭泰勒絲。」

堪薩斯市酋長與費城老鷹隊今年2月在NFL冠軍賽超級盃交鋒，泰勒絲赴現場觀戰，但她出現在球場大螢幕時引來陣陣噓聲，她滿臉疑惑，同場觀賽的川普事後發文狠酸。

外界好奇今天這場內閣會議是否打破紀錄，保守派媒體華盛頓時報（Washington Times）指出，目前並沒有任何紀錄統計美國歷史上最長的內閣會議。根據國會媒體「點名」（Roll Call）數據庫，這是川普在鏡頭前最長的公開亮相。

史上最長的內閣會議於1982年的西德召開，由時任總理施密特（Helmut Schmidt）主持，連續3天討論預算危機解方。2011年，埃及時任總理夏拉夫（EssamSharaf）主持10小時會議，打破了他先前6個半小時的紀錄。

