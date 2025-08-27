快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普政府26日宣布，將針對申請美國公民身分的移民重啟「鄰里查訪」。路透
川普政府26日宣布，將針對申請美國公民身分的移民重啟「鄰里查訪」。路透

川普政府26日宣布，將針對申請美國公民身分的移民重啟「鄰里查訪」（neighborhood checks），調查其居住地與工作場所，訪談申請人的鄰居與同事，未來申請美國公民身分將再添新關卡。

根據美國公民及移民服務局（USCIS）22日通過並於26日公開的政策備忘錄，川普政府將重啟老布希政府以來停擺30年的鄰里查訪。USCIS局長艾德洛（Joseph Edlow）聲明表示：「將確保外籍人士經過妥善審查，並具備良好品格，忠於美國憲法原則，並且樂於維護美國的秩序與幸福。」

USCIS還表示，未來可能要求申請人提交來自「鄰居、雇主、同事以及商業夥伴」的推薦信，以提供關於申請人的具體資訊，包括歸化所需的任何條件。

USCIS也將鼓勵申請人主動提交相關信件，並會將這些證詞納入審查考量，作為是否進一步派員實地調查申請人工作場所與住家周遭環境的依據。

根據政治新聞網POLITICO，美國1965年移民和國籍法（Immigration and Nationality Act）規定必須進行鄰里查訪，但美國政府自1990年代起便未再執行，改由美國聯邦調查局（FBI）進行背景審查。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，此舉標誌川普政府進一步收緊移民審查。USCIS在8月初也宣布，凡申請在美居住或工作的外國人，將接受是否存在「反美傾向」（anti-Americanism）的審查，其中包括檢視其社群媒體帳號，這項措施已引發移民倡議團體與律師的憂慮。

