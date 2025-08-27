台積電ADR連三天上漲 較台北交易溢價24.2%

台積電ADR周二（26日）上漲1.3%，收在238.72美元，較台北交易溢價24.2%。

美國股市三大指數周二收高，即將在周三盤後發布財報的輝達（NVIDIA）領漲，漲勢也擴及中小型股。投資人也一面留意美國總統宣布川普開除聯準會（Fed）理事可能動搖央行獨立性。

標普 500 指數上漲135.60，漲幅0.4%，收在 6,465.94 點，逼近 8 月 14 日所創的收盤新高。那斯達克綜合指數漲94.98點，漲幅 0.4%，報 21,544.27 點；道瓊工業指數上漲135.60點，漲幅 0.3%，報 45,418.07 點。小型股指數羅素2000指數也表現出色，上漲0.8%。

費城半導體指數上漲0.9%，輝達漲1.1%。超微（AMD）上漲 2%，Truist Securities 將這檔晶片股「持有」調升至「買進」。

台灣加權股價指數周二上漲27.72點收在24,305.10點。台積電（2330）漲0.4%收在1,175.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.42 +1.62 149.00 2.97

中華電 CHT 134.17 -1.46 133.50 0.50

台積電 TSM 1,459.15 +1.33 1,175.00 24.18

聯電 UMC 41.20 +1.20 41.80 -1.44

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價